¿Qué gama es el Xiaomi 15 Ultra, cuál es su precio en 2026 y por qué tiene una de las mejores cámaras del mundo?

Los celulares tope de gama se caracterizan por cosas que el resto de gamas no pueden ofrecer, rendimiento para las labores más pesadas y demandantes, pantallas de altísima calidad, pero sobre todo resultados en la fotografía que lindan con lo profesional, como es el caso del Xiaomi 15 Ultra, un dispositivo que se deja atrás a toda la competencia en este apartado.

Xiaomi 15 Ultra, la mejor cámara fotográfica

Con una cuádruple cámara trasera, el Xiaomi 15 Ultra nos presenta un sensor principal de 50 MP de una pulgada con apertura focal f/1,63 a f/4,0 y potenciado con HyperOS, un telefoto de 50 MP con apertura f/1,8 con 75 mm, super telefoto de 200 MP con zoom óptico de 4,3X con apertura f/2,6, gran angular de 50 MP con apertura f/1,8 de 122 grados y 12 mm; mientras que su frontal es de 32 MP con apertura f/2,0.

El nivel de detalle con la principal será muy alto, buen balance de blancos, eso sí, el procesado, colores mucho más vivos que sus antecesores. Con el ultra gran angular y zoom se comportan de forma sobresaliente, siendo uno de los más versátiles que vas a encontrar.

En cuanto a la fotografía nocturna, el Xiaomi 15 Ultra, las instantáneas nos darán resultados agradables, un poco lavadas, pero está muy por encima a lo que ofrecen otros fabricantes. Su nivel de detalle es, simplemente, cosa de otro mundo, con un balance de blancos que se comporta bien.

Respecto al selfie, es una experiencia más que grata, se alza como uno de los mejores en este apartado por su naturalidad en los tonos de piel, con un notable rango dinámico, sin dejar de lado su gran trabajo en nitidez.

Xiaomi 15 Ultra, pantalla premium y procesador incansable

El Xiaomi 15 Ultra nos trae una pantalla AMOLED colosal de 6,73 pulgadas con resolución WQHD+ de 3200 x 1440 píxeles, la cual incluye 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de un potente brillo de 3200 nits, resistencia al agua con certificación IP68, pero también con altavoces duales con Dolby Atmos.

Cuando vamos al rendimiento, nos topamos con un chip premium como el Qualcomm Snapdragon 8 Elite el cual no tendrá ningún problemas con apps pesadas ni juegos con gráficos altos, muchos menos experimentarás parones, reinicios repentinos ni lags. Su RAM de 16GB LPDDR5X mejora su desempeño, pero también su almacenamiento de 512GB con descargas en UFS 4.0.

Xiaomi 15 Ultra, video que lo hace bien, pero no estupendo

En cuanto a la grabación de video, este dispositivo puede hacerlo a un máximo de 8K a 30fps, pero su verdadera calidad reluce en los 4K a 120fps, contando con una estabilización envidiable, pero con cierto lavado excesivo de las imágenes, por lo que no es uno de los más nítidos del mercado, algo que se mantiene, inclusive, con el formato LOG.

Xiaomi 15 Ultra, sistema operativo mejorado

En cuanto al sistema operativo, cuenta con Xiaomi HyperOS basado en Android 15, el cual dispone de una política de actualizaciones de 6 años de soporte para lo que es el software, pero también para los parches de seguridad. Está mejorando, pero aún falta mayor pulido, sobre todo en los terminales premium de la marca.

Xiaomi 15 Ultra, batería buena, pero puede gastarse rápido

La batería del Xiaomi 15 Ultra es amplia, pues dispone de 5410mAh de autonomía para usarlo por más de un día, en tanto que su carga rápida de 90W nos será de gran ayuda para cargarlo en pocos minutos, a la vez de sus 50W de carga inalámbrica. Sin embargo, en el uso diario, debido a sus componentes demandantes pueden provocar que se consuma rápido.

Xiaomi 15 Ultra, precio en 2026

Si quieres conseguir el Xiaomi 15 Ultra, entonces este 2026 y con la inminente llegada a mercados occidentales de su sucesor, el Xiaomi 17 Ultra, en la actualidad tiene un costo que bordea los US$900 dólares, mientras que en lugar como Perú su monto actual va desde los 4599 soles, mientras que en México a partir de los 23,999 pesos mexicanos.