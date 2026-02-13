El mejor teléfono calidad-precio de 2026 es el Xiaomi POCO C85: procesador ULTRA, pantalla de 120Hz, 8GB de RAM y 6000mAh de batería

La familia POCO de Xiaomi se ha caracterizado por ser una de las más balanceadas entre pantalla, batería y rendimiento, por lo que el Xiaomi POCO C85 no es la excepción, ya que estamos frente a un dispositivo económico, pero sumamente potente por su notable ficha técnica que conoceremos en las siguientes líneas.

Xiaomi POCO C85: principales características

Estamos ante un celular con pantalla IPS LCD de 6,9 pulgadas, bastante grande para su precio, con resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles, así como una frescura de 120 hercios pocas vista en este segmento, pero con 810 nits de brillo máximo.

En cuanto a su rendimiento, pues nos topamos con el MediaTek Helio G81-Ultra que va bien para tareas diarias como navegar por Internet, revisar redes sociales o ver contenido en plataformas de streaming. Del mismo modo, su RAM es de 6GB y 8GB con LPDDR4D, nada mal, mientras que su memoria interna es de 128GB y 256GB con descargas en eMMC 5.1.

Su batería es otro de sus puntos fuertes, pues dispone de 6000mAh de autonomía, como para usarlo sin parar pro más de un día, así como una carga rápida de 33W, por lo que poco más de una hora para cargarlo al 100 por ciento.

Sus cámaras hacen un trabajo competente para su gama, por lo que no podemos pedir mucho más. Su lente principal es de 50 MP más lente auxiliar, así como cámara frontal de 8 MP.

En cuanto al software, el Xiaomi POCO C85 viene con HyperOS 2 basado en Android 15, contando con 6 años de actualizaciones para el sistema operativo como para parches de seguridad, por lo que es uno de los gama de entrada con mayor soporte del planeta.

También tiene resistencia al agua con certificación IP64, jack de 3.5 mm para auriculares, radio FM, tecnología 4G, WiFI 2.4 GGz/5Ghz, NFC.

Xiaomi POCO C85: precio en 2026

Si quieres adquirir el Xiaomi POCO C85 este 2026, entonces en el mercado internacional está costando unos US$88 dólares o US$129 dólares. En lugares como Perú lo adquieres desde 379 soles hasta los 637 soles; en México a partir de los 2,050 a 2,700 pesos.