El Motorola G56 5G es muy barato, pero con mucha potencia: cámaras Sony Lytia, RAM de 16GB, procesador MediaTek y resistente a todo
Pese al lanzamiento de su modelo más top: el Signature, Motorola sigue reafirmando su presencia en la gama media económica con teléfonos de altísima calidad y durabilidad.
Motorola es el verdadero especialista en celulares económicos, pero con prestaciones asombrosas. Su catálogo en este segmento es muy amplio y se renueva constantemente, pero una de las sorpresas que ha dado la compañía estadounidense a sus usuarios es el Motorola G56 5G, un equipo muy atractivo para los bolsillos, pero con características que no envidian nada a terminal más costosos.
Ficha técnica del Motorola G56 5G
El Motorola G56 5G posee una pantalla IPS LCD de 6,72 pulgadas con resolución FullHD+ de 2400 x 1080 píxeles, una buena tasa de refresco de 120 hercios que garantiza fluidez en el desplazamiento, 392 de densidad de píxeles por pulgada (ppi), pero también con protección anti caídas Gorilla Glass 7i y audio mejorado con Dolby Atmos
La resistencia es una de las grandes apuesta que hace Motorola con este terminal, pues pese a su costo lo ha provisto de certificación IP68/IP69 para aguantar el polvo, sumergirse en agua, así como chorros de agua caliente. Pero, no solo eso, también tiene certificado militar MIL-STD-810 que lo hace indolente al calor extremo, impermeable a fríos bajo cero y estable con presiones atmosféricas elevadas.
Su procesador es el MediaTek Dimensity 7060 de 6 nm, contando con memoria RAM de 8GB que la puedes expandir hasta los 16GB con RAM virtual, en tanto que su memoria interna es de 256GB, pero se puede ampliar hasta los 1TB con tarjeta microSD.
Su sistema operativo es Android 15 casi puro, a la vez de 2 años de actualizaciones para el software y 4 años de actualizaciones para los parches de seguridad.
Tiene una batería generosa para su rango de precio con su autonomía de 5200mAh, la cual está acompañada de carga rápida TurboPower en los 30W, es decir, que el equipo estará listo al 100 por ciento en unos 60 minutos, aproximadamente.
En la fotografía, el Motorola G56 5G, tiene una cámara principal de 50 MP Sony Lytia 600, ultra gran angular/macro de 118 grados de 8 MP y frontal de 32 MP.
Precio en 2026 del Motorola G56 5G
Si te quieres hacer con una copia del Motorola G56 5G, entonces en el mercado internacional lo puedes comprar desde los US$319 dólares, pero en países hispanos como Perú su precio entre los 700 hasta los 950 soles, en tanto que en México entre los 3,609 pesos y los 5,499 pesos mexicanos.
