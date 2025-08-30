- Hoy:
¿Qué es el 'Modo fantasma' en WhatsApp, para qué sirve y cómo lo puedo activar?
Con este 'Modo' oculto podrás mejorar tu privacidad y evitar que nadie te vea cuando utilizas WhatsApp. Es fácil de activar y aquí te dejamos una guía completa.
WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y esto se debe a que es fácil de instalar, no cuesta nada y además no tiene publicidad. Es perfecta para comunicarte con tus amigos, familiares, amigos y hasta futuros clientes de tu negocio.
Sin embargo, el uso constante de WhatsApp ha generado que muchas personas tengan que utilizarla para todo: en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en el día a día e incluso para mandar saludos por cumpleaños.
¿Alguna vez te has sentido abrumado por utilizar el WhatsApp todo el día y todos los días del año? Pues bien, si quieres desconectarte por un tiempo, lo mejor que puedes hacer es activar el 'Modo fantasma' y así tomar un respiro. ¿Qué es este 'Modo', para qué sirve y cómo se activa? Aquí todos los detalles.
El famoso 'Modo fantasma' de WhatsApp no es otra cosa que una serie de configuraciones que te hacen 'invisible' en el aplicativo. Es decir, nadie sabrá si estás en linea, o si has leído los mensajes o tu última hora de haber estado conectado. Es decir que tu privacidad estará totalmente reforzada.
Para activar el "modo fantasma", debes ir a la sección de Privacidad en los ajustes de WhatsApp y configurar las opciones de "Hora de última vez y en línea" y "Confirmaciones de lectura".
