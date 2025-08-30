0

¿Qué es el 'Modo fantasma' en WhatsApp, para qué sirve y cómo lo puedo activar?

Con este 'Modo' oculto podrás mejorar tu privacidad y evitar que nadie te vea cuando utilizas WhatsApp. Es fácil de activar y aquí te dejamos una guía completa.

Daniel Robles
Este es el 'Modo fantasma' en WhatsApp y para esto sirve este modo oculto en aplicativo Meta.
Este es el 'Modo fantasma' en WhatsApp y para esto sirve este modo oculto en aplicativo Meta. | Foto: composición/Ideogram
COMPARTIR

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y esto se debe a que es fácil de instalar, no cuesta nada y además no tiene publicidad. Es perfecta para comunicarte con tus amigos, familiares, amigos y hasta futuros clientes de tu negocio.

Sin embargo, el uso constante de WhatsApp ha generado que muchas personas tengan que utilizarla para todo: en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en el día a día e incluso para mandar saludos por cumpleaños.

¿Es posible desactivar el Meta AI de WhatsApp? La verdad que debes saber.

PUEDES VER: No te dejes ENGAÑAR: NO es posible desactivar Meta AI de WhatsApp, pero sí puedes limitar su presencia así

¿Alguna vez te has sentido abrumado por utilizar el WhatsApp todo el día y todos los días del año? Pues bien, si quieres desconectarte por un tiempo, lo mejor que puedes hacer es activar el 'Modo fantasma' y así tomar un respiro. ¿Qué es este 'Modo', para qué sirve y cómo se activa? Aquí todos los detalles.

El famoso 'Modo fantasma' de WhatsApp no es otra cosa que una serie de configuraciones que te hacen 'invisible' en el aplicativo. Es decir, nadie sabrá si estás en linea, o si has leído los mensajes o tu última hora de haber estado conectado. Es decir que tu privacidad estará totalmente reforzada.

Para activar el "modo fantasma", debes ir a la sección de Privacidad en los ajustes de WhatsApp y configurar las opciones de "Hora de última vez y en línea" y "Confirmaciones de lectura".

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Este Motorola es una JOYA de la gama media y es barato: supera al Galaxy A55 con su procesador GAMER

  2. Cómo ver mensajes eliminados de WhatsApp de otra persona: esta guía paso a paso te servirá

  3. Este Samsung es bueno y muy barato: 256 GB de almacenamiento, batería 5000 mAh y con cámara triple HD

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano