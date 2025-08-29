- Hoy:
¿Te bloquearon WhatsApp? El sencillo truco en pocos pasos para saber quién fue
Existen muchas razones por las cuales alguien decide bloquear a otro contacto en WhatsApp. Sin embargo, hay métodos para saber quién o quiénes lo hicieron.
WhatsApp lleva años siendo la aplicación de mensajería líder en todo el mundo, por lo que en el uso diario contamos con opciones, siendo una de las más utilizadas la posibilidad de bloquear a uno o más contactos.
Pero, si crees que alguien te bloqueó y que no hay manera de saberlo, lo cierto es que sí existe una forma de averiguarlo: es completamente legal y sin necesidad de utilizar aplicaciones de terceros.
¿Cómo saber si nos bloquearon en WhatsApp?
Es simple, para saber si alguien nos bloqueó en WhatsApp, lo único que debemos hacer es emplear las listas de difusión para alguna ocasión muy puntual, ya que con ello sabremos si el destinatario del mensaje nos ha bloqueado o no. ¿Qué sucederá? Simple, que el contacto en mención no recibirá el mismo, comprobando que nos restringe el acceso.WhatsApp es un servicio de Meta.
Para crear esto, lo único que debes hacer es seguir al pie de la letra la siguiente guía, no es difícil de llevar a cabo:
- Ingresa a WhatsApp en tu celular.
- Ve a los tres puntos en la parte superior derecha.
- Elige Listas de difusión.
- En la parte inferior derecha presiona el símbolo de más (+).
- Agrega los contactos de los cuales tengas dudas de que te bloquearon.
- Debes enviar un mensaje, el que tú quieras.
- Toca revisar algunos factores: el doble tic gris que significa que el mensaje fue enviado; si queda en un solo tic, hay fuertes indicios que no lo haya recibido.
Si este método no te convence, entonces puedes probar creando grupos de WhatsApp. Si la aplicación no te permite agregar a esa persona de la cual sospechas, quiere decir que te ha bloqueado.
- Ingresa a WhatsApp en tu smartphone.
- Presiona los tres puntos en la parte derecha de la pantalla.
- Selecciona Nuevo grupo.
- Selecciona los contactos que crees te bloquearon.
Otro indicio claro de bloqueo es que, por ejemplo, no podemos visualizar la foto de perfil de dicho usuario.
