No te dejes ENGAÑAR: NO es posible desactivar Meta AI de WhatsApp, pero sí puedes limitar su presencia así

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y es por ello que siempre está a la vanguardia par ofrecer un mejor servicio a los más de 2500 millones de usuarios que actualmente tiene.

Con la proliferación de Inteligencia Artificial, llegó a WhatsApp el asistente Meta AI, el cual te permite la posibilidad de hacer cualquier consulta, generar texto, hacer búsquedas avanzadas y hasta generar imágenes con simples comandos de texto.

Sin embargo, si bien Meta AI puede resultar útil, existe miles de usuarios que desean no tener esta Inteligencia Aartificial, pero, ¿realmente se puede 'desactivar' en WhatsApp esta herramienta?

Lamentablemente, pese a que algunos portales mencionan una u otra forma de hacerlo, la verdad es que NO ES POSIBLE ELIMINAR Meta AI de tu WhatsApp. Sin embargo, es posible reducir al mínimo la presencia de la Inteligencia Artificial de tu celular. De esta forma ni notarás que sigue ahí, a menos que sí necesites utilizarlo.

Meta AI es una de las más utilizadas en smartphones. Foto: Archivo.

Si no quieres seguir viendo el chat de Meta AI en tu WhatsApp, solo basta con eliminar la conversación y además evitar "invocarla" con el comando '@MetaAI' Recuerda que puedes 'llamar' a la IA con un comando, pero evita hacerlo con regularidad.

Además, si deseas eliminar toda la información recopilada por Meta AI solo basta con escribir este comando: "/reset-ai". Al hacerlo, la IA confirma: 'La IA se restablecerá a su estado predeterminado. La copia de esta conversación en los servidores de Meta será eliminada'.