Estos celulares ya no podrán usar WhatsApp desde el 1 de septiembre: descubre aquí si es el tuyo

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el planeta gracias a su facilidad de uso, a la vez de darnos la posibilidad de conversar, hacer llamadas, videollamadas para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, grupos de trabajo, etc. Pero, lo cierto es que con el paso de los años, algunos dispositivos ya no podrán contar con soporte de Meta.

¿Qué celulares ya no contarán con WhatsApp?

Por ello, Meta ha tomado la decisión de dejar de dar soporte a los dispositivos móviles que cuenten, como mínimo, Android 5.0, mientras que para los iPhone con iOS 12. Ojo, que la aplicación no va a desaparecer de inmediato de estos smartphones, sino que su uso será limitado. Seguirás usando las funciones básicas, pero ya no podrás acceder a nuevas funciones.

Sin embargo, experimentarás problemas, como la ausencia de actualizaciones, lo que devendrá en fallos de seguridad, errores de funcionamientos, hasta cierres repentinos de esta app de Meta. Por ello, si tienes estos celulares, toma tus precauciones:

Samsung

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend

iPhone

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE primera generación

Motorola

Motorola G primera generación

Motorola Droid Razr HD

Motorola Moto E primera generación

LG

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Huawei

Huawei Ascend D2

Sony

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

HTC