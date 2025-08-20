Estos celulares ya no podrán usar WhatsApp desde el 1 de septiembre: descubre aquí si es el tuyo
Una vez más, Meta da malas noticias para los usuarios que tengan celulares con varios años en el mercado. Conoce aquí el listado completo.
WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el planeta gracias a su facilidad de uso, a la vez de darnos la posibilidad de conversar, hacer llamadas, videollamadas para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, grupos de trabajo, etc. Pero, lo cierto es que con el paso de los años, algunos dispositivos ya no podrán contar con soporte de Meta.
¿Qué celulares ya no contarán con WhatsApp?
Por ello, Meta ha tomado la decisión de dejar de dar soporte a los dispositivos móviles que cuenten, como mínimo, Android 5.0, mientras que para los iPhone con iOS 12. Ojo, que la aplicación no va a desaparecer de inmediato de estos smartphones, sino que su uso será limitado. Seguirás usando las funciones básicas, pero ya no podrás acceder a nuevas funciones.
Sin embargo, experimentarás problemas, como la ausencia de actualizaciones, lo que devendrá en fallos de seguridad, errores de funcionamientos, hasta cierres repentinos de esta app de Meta. Por ello, si tienes estos celulares, toma tus precauciones:
Samsung
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend
iPhone
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone SE primera generación
Motorola
- Motorola G primera generación
- Motorola Droid Razr HD
- Motorola Moto E primera generación
LG
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG L90
Huawei
- Huawei Ascend D2
Sony
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
HTC
- HTC One X
- HTC One X+
- HTC Desire 500
- HTC Desire 601
