¿Perdiste tus chats o archivos de WhatsApp? El truco para acceder a la carpeta que los almacena

WhatsApp es el rey de las aplicaciones de mensajería, logró imponerse con éxito a todos sus rivales en el tiempo e, incluso, en nuestros días, las que le secundan están a grandes distancias de alcanzarla.

Su uso cotidiano ha llevado a que se presenten una serie de problemas en el día a día, entre los más frecuentes se encuentran, por ejemplo, perder conversaciones o archivos importantes dentro de la aplicación. Se suele creer que cuando pasa esto no hay solución, pero este problema puede ser resuelto.

PUEDES VER: El truco de WhatsApp para no quedarte sin almacenamiento y evitar que la papelera se llene

¿Cómo restaurar archivos y chats en WhatsApp?

Para ello tendrás que restaurar tus conversaciones por medio de la copia de seguridad que se almacena en la nube. Si tiene un Android, esta se encuentra en el Drive de Google, pero, si cuentas con un iPhone las ubicas en iCloud.

Si quieres verificar que, efectivamente, cuentas con una copia, debes ir en la aplicación a: WhatsApp, luego a Ajustes y, finalmente, a Copia de Seguridad, ahí podrás verificar la última vez que se realizó una en tu dispositivo anterior.

El servicio de Meta brilla por su sistema de seguridad casi infranqueable.

Otras formas para restaurar

Pero, si configuraste WhatsApp en tu nuevo móvil sin restaurar la copia de seguridad, aún tienes chance de corregir resto, tan solo debes desinstalar la aplicación y descargarla de nuevo desde la tienda oficial.

Lo siguiente es introducir tú números telefónico, restaurar cuando el sistema te lo pida. No olvides que debes digitar el número, lo mismo que la cuenta de Google o Apple ID asociada a la copia de seguridad.

En el caso de Android, si no tienes una copia en la nube, aún puedes acceder a tu teléfono anterior por medio de la copia local, con el cual puedes mover archivos desde la carpeta WhatsApp/Databases, tras lo cual debes reinstalar la app.