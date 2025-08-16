Guía para activar el 'Modo Deadpool' en el WhastApp de tu smartphone Android: es 100% gratis

Deadpool, el personaje de Marvel interpretado en las películas por Ryan Reynolds, se ha convertido en el antihéroe más popular de los últimos años y se acaba de anunciar que será parte de la cinta Avengers: Doomsday que se estrenará en 2026. Los fans están más que contentos y es por ello que ahora podrás tener a este curioso personaje en tu WhatsApp.

Sí, gracias a una aplicación GRATUITA llamada Nova Launcher, ahora podrás cambiar el aspecto de todo tu smartphone, incluido el WhatsApp, con las fotografías o imágenes de Deadpool. ¿Cómo se hace? Aquí te dejamos una guía completa.

Para activar el Modo Deadpool, solo deberás descargar Nova Launcher en tu teléfono Android. Recuerda que si tienes un iPhone no podrás tener activo este truco. La app es GRATUITA y fácil de utilizar.

Luego de tener la App, solo deberás descargar algunas fotografías de Deadpool, ya sea en su versión de cine o en su versión animada del cómic. Te recomendamos que las fotografías estén en formato PNG, es decir que no tengan fondo para que queden mejor en la interfaz de tu Android y WhatsApp.

Si cumples con estos dos requisitos, solo queda seguir estos sencillos pasos: