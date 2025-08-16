0
Guía para activar el 'Modo Deadpool' en el WhastApp de tu smartphone Android: es 100% gratis

Si eres fanático del personaje de Marvel, entonces estás de suerte, ya que ahora podrás activar el 'Modo Deadpool' en la interfaz de tu WhatsApp.

Daniel Robles
Así puedes activar el 'Modo Deadpool' en WhatsApp.
Así puedes activar el 'Modo Deadpool' en WhatsApp. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
Deadpool, el personaje de Marvel interpretado en las películas por Ryan Reynolds, se ha convertido en el antihéroe más popular de los últimos años y se acaba de anunciar que será parte de la cinta Avengers: Doomsday que se estrenará en 2026. Los fans están más que contentos y es por ello que ahora podrás tener a este curioso personaje en tu WhatsApp.

Sí, gracias a una aplicación GRATUITA llamada Nova Launcher, ahora podrás cambiar el aspecto de todo tu smartphone, incluido el WhatsApp, con las fotografías o imágenes de Deadpool. ¿Cómo se hace? Aquí te dejamos una guía completa.

Con esta guía rápida podrás activar el "Modo Super Mario" en WhatsApp de tu smartphone Android.

PUEDES VER: Así activas el 'Modo Super Mario' en WhatsApp de tu celular: el 'fontanero' de Nintendo llega GRATIS para Android

Para activar el Modo Deadpool, solo deberás descargar Nova Launcher en tu teléfono Android. Recuerda que si tienes un iPhone no podrás tener activo este truco. La app es GRATUITA y fácil de utilizar.

Luego de tener la App, solo deberás descargar algunas fotografías de Deadpool, ya sea en su versión de cine o en su versión animada del cómic. Te recomendamos que las fotografías estén en formato PNG, es decir que no tengan fondo para que queden mejor en la interfaz de tu Android y WhatsApp.

Si cumples con estos dos requisitos, solo queda seguir estos sencillos pasos:

  • Entra a Nova Launcher y utiliza las imágenes que has bajado de Deadpool en tu teléfono.
  • Mantén pulsado el logo de WhatsApp y pulsa 'Editar' para utilizar una imagen favorita.
  • Ajusta el tamaño de estas imágenes para que pueda calzar perfectamente en el aplicativo.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

  1. Estas son las aplicaciones que por nada del mundo debes instalar en tu celular, según la inteligencia artificial

