El sueño de todo 'Nakama': así activas el Modo One Piece en el WhatsApp de tu smartphone Android

One Piece es uno de los anime más famosos del mundo y desde su llegada a la televisión en 1999, se ha ganado una legión de seguidores, los cuales se hacen llamar los 'Nakama' o tripulantes, puesto que el protagonista Monkey D. Luffy es un pirata quien busca conseguir el 'One Piece' junto con su tripulación.

Desde que Netflix anunció la serie live action de One Piece, los 'nakama' no han dejado de demostrar su alegría, puesto que finalmente pueden ver en 'carne y hueso' a sus héroes favoritos.

Hace solo algunos días, la gigante del streaming compartió el tráiler de la segunda temporada de la serie 'live-action' de One Piece, por lo que los 'Nakanas' quiere tener a Monkey D. Luffy en su WhatsApp y solo así lo podrás conseguir GRATIS, siempre y cuando tengas un equipo Android.

Nova Launcher es una aplicación GRATUITA con la que podrás personalizar todos los detalles de tu WhatsApp, ya sea tipo de letra, fondo de chat, fonde de pantalla y hasta ícono de aplicativo. Utilizarla es muy sencillo, pero primero deberás asegurarte tenerla en tu equipo Android.

Algunos modelos personalizados de WhatsApp con One Piece. Foto: captura.

Te recomendamos descargar imágenes de Monkey D. Luffy, Nami, Roronoa Zoro, Chopper, entre otros personajes de One Piece, para utilizarlos en tu WhatsApp. Sería mejor que estas imágenes sean traslúcidas o en formato PNG.

¿Cómo activo el 'Modo One Piece' en WhatsApp? Solo basta con mantener presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Luffy. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. No solo ello ya que también puedes mejorar el aspecto del teléfono con las imágenes de estos personajes de One Piece. ¿Qué te parece este truco?