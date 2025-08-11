Desactivando esta función evitarás el alto consumo de almacenamiento en WhatsApp
Para un mejor uso de WhatsApp, es importante saber los trucos más importantes y más aún si se trata de ahorrar el almacenamiento de tu dispositivo.
WhatsApp cuenta con millones de usuarios registrados a nivel mundial que usan la aplicación para enviar mensajes, hacer videollamadas, entre otras funciones, por lo que también se debe descubrir cómo se debe usar adecuadamente para explotarlo al máximo. Contar con un amplio almacenamiento es importante para guardar todo tipo de archivos y con este truco podrás evitar quedarte sin espacio.
Tanto en Android como en dispositivos con sistema operativo iOS podrás contar con todas las últimas funciones de WhatsApp que mejoran la experiencia de navegación. Este truco funciona para todo tipo de celulares y no es importante contar con la última versión. Sigue todos los pasos a continuación.
Cómo evitar que se llene el almacenamiento por WhatsApp
Lo que debes saber es que para cuidar que tu dispositivo móvil no se llene el almacenamiento, se tiene que cuidar el guardado automático. Al hacerlo, podrás tener un mayor espacio para usarlo en otras aplicaciones. Para ello, debes cuidar los archivos multimedia en tu teléfono.
Si quieres borrar los archivos multimedia de WhatsApp sin necesidad de eliminar la aplicación por completo, puedes ir directamente al administrador de archivos o la galería de su teléfono. Desde ahí podrás localizar tu carpeta imágenes o videos de WhatsApp y borrar los archivos que no necesites.Cómo cuidar el almacenamiento de WhatsApp. | Foto: Captura
WhatsApp es una aplicación importante para realizar la mensajería instantánea que tiene millones de usuarios registrados. A pesar de la aparición de otras alternativas, la 'app' de Meta siempre ha logrado mantenerse entre lo más alto.
