Netflix libera el 'Modo Merlina' y así puedes obtenerlo GRATIS para el WhatsApp de tu Android

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y gracias a una nueva App gratuita que te permite personalizarla totalmente por completo e incluso activar 'Modos' dedicados de los personajes favoritos.

Por si no lo sabes, Nova Launcher es una aplicación GRATUITA que puedes descargar en Play Store y con ella no solo podrás cambiar el tema de fondo de tu smartphone, sino también modificar el aspecto de tus aplicaciones, los logos e incluso colocar instantáneas de tus personajes favoritos.

La Temporada 2 de Merlina acaba de llegar a Netflix y es por ello que miles de fanáticos están deseando poder tener a sus personajes favoritos en su WhatsApp y gracias al Nova Launcher podrás hacerlo realidad.

'El Modo Merlina' es posible activarlo GRATIS mediante unos simples pasos. Lo primero que debes hacer es descargar Nova Launcher en tu teléfono y además obtener algunas instantáneas de Jenna Ortega en su papel de Wednesday.

Algunas muestras del 'Modo Merlina' en WhatsApp. Foto: Composición.

Una vez hecho que cumplas estos dos requisitos, solo deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Merlina. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. Recuerda que también puedes modificar el tema de color negro o cambiar el tipo de fuente de color rojo. ¿Qué te parece?