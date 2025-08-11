Netflix libera el 'Modo Merlina' y así puedes obtenerlo GRATIS para el WhatsApp de tu Android
Se acaba de estrenar la Temporada 2 de Merlina en Netflix. Si quieres tener al personaje de Jenna Ortega en tu WhatsApp, solo debes seguir esta guía.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y gracias a una nueva App gratuita que te permite personalizarla totalmente por completo e incluso activar 'Modos' dedicados de los personajes favoritos.
Por si no lo sabes, Nova Launcher es una aplicación GRATUITA que puedes descargar en Play Store y con ella no solo podrás cambiar el tema de fondo de tu smartphone, sino también modificar el aspecto de tus aplicaciones, los logos e incluso colocar instantáneas de tus personajes favoritos.
La Temporada 2 de Merlina acaba de llegar a Netflix y es por ello que miles de fanáticos están deseando poder tener a sus personajes favoritos en su WhatsApp y gracias al Nova Launcher podrás hacerlo realidad.
'El Modo Merlina' es posible activarlo GRATIS mediante unos simples pasos. Lo primero que debes hacer es descargar Nova Launcher en tu teléfono y además obtener algunas instantáneas de Jenna Ortega en su papel de Wednesday.Algunas muestras del 'Modo Merlina' en WhatsApp. Foto: Composición.
Una vez hecho que cumplas estos dos requisitos, solo deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Merlina. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. Recuerda que también puedes modificar el tema de color negro o cambiar el tipo de fuente de color rojo. ¿Qué te parece?
