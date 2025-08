¿Dónde está la Papelera de WhatsApp en mi Samsung? Estos archivos puedes eliminar o recuperar en tu Android

No hay duda que WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y según Meta ya supera los 2500 millones de usuarios. Sin embargo, pese a ser casi indispensable en nuestras vidas, aún existen algunos 'trucos' que son pocos conocidos y uno de ellos está relacionado con la 'Papelera oculta' que llega en tu teléfono Android.

Sí, por si no lo sabías y de seguro no has notado, si tienes un smartphone Android, podrás acceder a una 'Papelera' secreta en la que se almacenan las fotografías, fotos, videos y documentos que has enviado y recibido en WhatsApp.

Esta 'Papelera' no se trata más que una carpeta oculta en la que se almacenan todos estos archivos que se han desechado durante el uso de WhatsApp. Si tienes un smartphone Samsung, hoy te vamos a revelar dónde está ubicada, ya que normalmente permanece oculta y ocupa mucho espacio en tu teléfono.

Recuerda que los archivos que encuentres en esta 'Papelera de WhatsApp' te permitirá recuperar documentos y/o eliminarlos para así liberar espacio en tu Samsung con Android.

Abre la app de Mis Archivos o Gestor de archivos en tu teléfono Android de Samsung.

Busca la carpeta 'Almacenamiento interno' y luego de ello busca la carpeta Ajustes, para luego activar la opción de 'Archivos ocultos'.

Una vez hecho esto deberás buscar 'WhatsApp' y te aparecerá varias carpetas de fotos, videos, documentos, entre otros.

Si deseas recuperar algún archivo lo puedes hacer. Si no quiere solo deberás eliminar todas las carpetas y con ello liberr muchos Gigas de almacenamiento.