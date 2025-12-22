0

Yape te regala 2000 soles de descuento para comprar este Samsung que tiene cámaras de 200MP que graba en 8K

Solo por HOY podrás comprar el Galaxy S25 Ultra de Samsung con un superdescuento de 2000 soles. Compra en Yape y aprovecha esta promoción única.

Daniel Robles
Compra el Galaxy S25 Ultra de Samsung con descuento de 2000 soles por Yape del BCP.
Compra el Galaxy S25 Ultra de Samsung con descuento de 2000 soles por Yape del BCP. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Con más de 10 millones de usuarios únicos, Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú, puesto que gracias a ella se puede enviar y recibir dinero de forma casi inmediata.

A pocos días de la llegada de la Navidad, Yape está regalando un descuento de 2000 soles para comprar uno de los teléfonos más potentes de Samsung, el Galaxy S25 Ultra, el cual acaba de bajar su precio al mínimo gracias a la App del BCP.

¿No sabías que mediante Yape puede comprar diferentes productos? Pues bien, aunque no lo parezca, así es y ahora podrás conseguir el Galaxy S25 Ultra de Samsung por un precio muy bajo, pero solo quedan algunas unidades.

Si bien el precio del Galaxy S25 Ultra de Samsung es de 5799 soles, ahora con Yape solo deberás pagar unos 3799 soles. Este descuendo de 2000 soles solo se hará efectivo si compras el teléfono dsede la propia aplicación.

Precio del Galaxy S25 Ultra de Samsung en Yape. Foto: captura.

Precio del Galaxy S25 Ultra de Samsung en Yape. Foto: captura.

Lo bueno de todo esto es que el dinero se debitará de tu cuenta BCP y el Galaxy S25 Ultra de Samsung te llegará a la puerta de tuc asa en un plazo de entre 24 a 48 horas. Esta es la garantía que ofrece dicho banco a sus usuarios.

Pero, ¿Qué características tiene el Galaxy S25 Ultra de Samsung? Su pantalla AMOLED tiene 6.9 pulgadas con 120Hz y resolución QuadHD+, tiene un procesador Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM 1TB de memoria, cuádruple cámara de 200MP con calidad 8K, batería de 5000 mah y Galaxy AI para funciones especiales.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

