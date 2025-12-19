- Hoy:
Yape realizó novedosa actualización en su aplicativo para proteger a sus usuarios: ¿de qué se trata?
Con la finalidad de brindarle una mayor seguridad a los ciudadanos, Yape realizó una nueva actualización que sorprendió a sus clientes.
Yape informó mediante sus redes sociales una importante actualización que busca proteger a sus usuarios. Desde este viernes 19 de diciembre, al hacer un yapeo, se visualizarán solo una parte del nombre y apellido del destinatario.
La medida busca dar mayor claridad y confianza a las personas al realizar operaciones en la billetera digital. Según la plataforma, el cambio tiene como objetivo reforzar la seguridad y minimizar los errores al momento de enviar dinero.
De acuerdo al video publicado en sus redes sociales, Yape busca fidelizar a sus usuarios mediante actualizaciones, de esta manera, podrán identificar con mayor claridad al destinatario antes de confirmar una operación.
Yape confirmó la actualización del aplicativo.
El cambio generó diversas dudas entre los clientes de Yape, y no dudaron en brindar su opinión en contra de esta nueva actualización, además, indicaron que la medida no generará un cambio positivo, ya que solo ven la primera letra de los nombres y apellidos.
"No sé si eso protege o todo lo contrario", "Se va a prestar para mucha confusión","Pongan los nombres completos", "Al menos tienen que enseñar el primer nombre. ¡Terrible actualización!", "Consejo: al menos que se incluya el primer nombre completo", son algunos comentarios que dejaron los clientes en redes sociales.
