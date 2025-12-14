Cárcel para quienes no devuelvan 'yapeos' por equivocación: esto indica la nueva propuesta legal

Las billeteras digitales han tenido una gran acogida por parte de los ciudadanos, quienes la utilizan para pagar diversos servicios o comprar productos; sin embargo, algunos de ellos, en algún momento, han cometido un error al realizar la transferencia y han perdido el dinero.

En ese sentido, Carlos Enrique Alva, congresista del partido Acción popular, presentó un proyecto de ley que busca sancionar a las personas que se queden con dinero ajeno recibido por error de Yape o Plin.

La iniciativa plantea regular la devolución de los fondos transferidos por error a través de operaciones electrónicas. Además, se propone establecer un nuevo delito para sancionar a quienes retengan intencionadamente el dinero que no les corresponde.

Sanciones por aduñarse de yapes erróneos

El proyecto de ley estable que, cuando el monto retenido exceda las 5UIT, equivalente a 26,750 soles, la persona responsable será sancionada con pena privativa de libertad no menor a 3 ni mayor de 6 años, pero si el valor es mejor a una Renumeración Mínima Vital, el caso será tratado de manera administrativa.

Se prevé la implementación de un proceso de reclamación que debe iniciarse dentro de las primeras 24 horas tras la notificación del error. También se autoriza la retención temporal de los fondos por un período de hasta 15 días calendario. Por último, la institución financiera está obligada a emitir un dictamen interno definitivo en un plazo no mayor a 10 días hábiles.