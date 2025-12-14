- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Cárcel para quienes no devuelvan 'yapeos' por equivocación: esto indica la nueva propuesta legal
Esta iniciativa busca sancionar a las personas que se quedan con el dinero de un Yape erróneo. Más detalles de la sanción en la nota.
Las billeteras digitales han tenido una gran acogida por parte de los ciudadanos, quienes la utilizan para pagar diversos servicios o comprar productos; sin embargo, algunos de ellos, en algún momento, han cometido un error al realizar la transferencia y han perdido el dinero.
PUEDES VER: Reniec: ¿Puedo pagar el duplicado de mi DNI azul o electrónico con Yape? Estos son los sencillos pasos para lograrlo
En ese sentido, Carlos Enrique Alva, congresista del partido Acción popular, presentó un proyecto de ley que busca sancionar a las personas que se queden con dinero ajeno recibido por error de Yape o Plin.
La iniciativa plantea regular la devolución de los fondos transferidos por error a través de operaciones electrónicas. Además, se propone establecer un nuevo delito para sancionar a quienes retengan intencionadamente el dinero que no les corresponde.
Sanciones por aduñarse de yapes erróneos
El proyecto de ley estable que, cuando el monto retenido exceda las 5UIT, equivalente a 26,750 soles, la persona responsable será sancionada con pena privativa de libertad no menor a 3 ni mayor de 6 años, pero si el valor es mejor a una Renumeración Mínima Vital, el caso será tratado de manera administrativa.
Se prevé la implementación de un proceso de reclamación que debe iniciarse dentro de las primeras 24 horas tras la notificación del error. También se autoriza la retención temporal de los fondos por un período de hasta 15 días calendario. Por último, la institución financiera está obligada a emitir un dictamen interno definitivo en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
- 1
Municipalidad de San Martín de Porres terminó relevante obra tras 40 años de espera: ciudadanos mejorarán su calidad de vida
- 2
Resultados examen de admisión Primera Selección UNDAC 2026: revisa la lista completa de ingresantes
- 3
Paro de transportistas en diciembre: Gremios confirman NUEVA fecha de apagado de motores
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90