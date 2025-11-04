¿Qué tramites pueden pagar los usuarios de RENIEC a través de Yape? Estos es el listado completo

En un esfuerzo por modernizar y facilitar la gestión de trámites para los ciudadanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha implementado la posibilidad de realizar pagos de ciertas tasas administrativas mediante la aplicación móvil Yape, así como a través de los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Este avance responde a la creciente demanda de canales digitales, seguros y accesibles que eliminen o reduzcan la necesidad de acudir físicamente a entidades bancarias para tramitar documentos de identidad, rectificaciones, duplicados o renovaciones.

Usuarios de BCP podrán pagar diversos conceptos en RENIEC con Yape / FOTO: Difusión

Al permitir el uso de Yape, RENIEC busca agilizar los pagos de tasas y facilitar la continuidad del trámite seleccionado, ofreciendo una opción moderna que aprovecha la masificación de las billeteras digitales en Perú. Esto, además, reduce tiempos de espera, colas y desplazamientos, contribuyendo a una mayor inclusión digital.

La alianza fue anunciada por RENIEC junto al BCP, expresando que se podrá realizar el pago de 14 trámites específicos mediante la funcionalidad "Pago de Servicios" en Yape o mediante agentes BCP, generando un código de 14 dígitos desde la plataforma de recaudación de RENIEC.

¿Qué trámites del RENIEC se pueden pagar mediante Yape?

La lista oficial indica que se podrán pagar los siguientes 14 trámites a través de Yape o agentes BCP:

Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos & Actualización de domicilio en DNIe - 000730: 34.00 soles

Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales emitidas por las OREC- 021431: 31.00 soles

Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas - 002143: 4.50 soles

Constancia negativa de inscripción de registros civiles - 006645: 4.10 soles

Copias certificadas de actas vía internet- 002141: 10.30 soles

Duplicado de DNIe a través de EREP u OR - 000522: 35.00 soles

Duplicado de DNIe o DNIE a través de la web o PVM - 005221: 33.00 soles

Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe - 000530: 6.60 soles

Emisión por primera vez del DNIe (o migración de DNI convencional) - 000521: 41.00 soles

Expedición de copia certificada de acta - 006637: 12.00 soles

Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre/apellidos u otros- 000647: 16.00 soles

Rectificación del DNIe de prenombre, apellidos, otros datos y cambio de estado civil - 000729: 35.00 soles

Renovación del DNIe - 000525: 41.00 soles

Renovación por caducidad del DNI convencional (DNI azul) - 002121: 30.00 soles

¿Cómo realizar el pago con Yape o agente BCP?

El procedimiento es el siguiente: