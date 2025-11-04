- Hoy:
¿Qué tramites pueden pagar los usuarios de RENIEC a través de Yape? Estos es el listado completo
A través de la aplicación de Yape, miles de usuarios podrán realizar sus respectivos pagos en RENIEC sin tener que acudir a las oficinas.
En un esfuerzo por modernizar y facilitar la gestión de trámites para los ciudadanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha implementado la posibilidad de realizar pagos de ciertas tasas administrativas mediante la aplicación móvil Yape, así como a través de los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP).
Este avance responde a la creciente demanda de canales digitales, seguros y accesibles que eliminen o reduzcan la necesidad de acudir físicamente a entidades bancarias para tramitar documentos de identidad, rectificaciones, duplicados o renovaciones.
Al permitir el uso de Yape, RENIEC busca agilizar los pagos de tasas y facilitar la continuidad del trámite seleccionado, ofreciendo una opción moderna que aprovecha la masificación de las billeteras digitales en Perú. Esto, además, reduce tiempos de espera, colas y desplazamientos, contribuyendo a una mayor inclusión digital.
La alianza fue anunciada por RENIEC junto al BCP, expresando que se podrá realizar el pago de 14 trámites específicos mediante la funcionalidad "Pago de Servicios" en Yape o mediante agentes BCP, generando un código de 14 dígitos desde la plataforma de recaudación de RENIEC.
¿Qué trámites del RENIEC se pueden pagar mediante Yape?
La lista oficial indica que se podrán pagar los siguientes 14 trámites a través de Yape o agentes BCP:
- Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos & Actualización de domicilio en DNIe - 000730: 34.00 soles
- Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales emitidas por las OREC- 021431: 31.00 soles
- Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas - 002143: 4.50 soles
- Constancia negativa de inscripción de registros civiles - 006645: 4.10 soles
- Copias certificadas de actas vía internet- 002141: 10.30 soles
- Duplicado de DNIe a través de EREP u OR - 000522: 35.00 soles
- Duplicado de DNIe o DNIE a través de la web o PVM - 005221: 33.00 soles
- Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe - 000530: 6.60 soles
- Emisión por primera vez del DNIe (o migración de DNI convencional) - 000521: 41.00 soles
- Expedición de copia certificada de acta - 006637: 12.00 soles
- Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre/apellidos u otros- 000647: 16.00 soles
- Rectificación del DNIe de prenombre, apellidos, otros datos y cambio de estado civil - 000729: 35.00 soles
- Renovación del DNIe - 000525: 41.00 soles
- Renovación por caducidad del DNI convencional (DNI azul) - 002121: 30.00 soles
¿Cómo realizar el pago con Yape o agente BCP?
El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar al portal de recaudación de RENIEC: https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
- Completar tus datos personales y seleccionar el trámite que deseas pagar. Se generará un ticket con un código único de catorce dígitos.
- Abrir la aplicación Yape, dirigirse a la opción "Yapear servicios", luego elegir "Trámites y Tributos" - opción RENIEC.
- Ingresar el código de 14 dígitos generado previamente, confirmar el trámite y proceder con el pago.
- Si prefieres o necesitas hacerlo presencialmente, acércate a un agente BCP con el código generado y el nombre del trámite; el agente generará un voucher que sirve como comprobante.
- Guarda el comprobante o captura de pantalla del pago realizado, ya que servirá como respaldo ante RENIEC.
