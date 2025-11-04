0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Liverpool por Champions League
EN VIVO
PSG vs. Bayern Múnich ONLINE GRATIS por Champions League

¿Qué tramites pueden pagar los usuarios de RENIEC a través de Yape? Estos es el listado completo

A través de la aplicación de Yape, miles de usuarios podrán realizar sus respectivos pagos en RENIEC sin tener que acudir a las oficinas.

Daniela Alvarado
Reniec: consulta cuáles son los 14 servicios que se pueden pagar con Yape
Reniec: consulta cuáles son los 14 servicios que se pueden pagar con Yape | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

En un esfuerzo por modernizar y facilitar la gestión de trámites para los ciudadanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha implementado la posibilidad de realizar pagos de ciertas tasas administrativas mediante la aplicación móvil Yape, así como a través de los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Si tu DNI termina 6 0 7 estas son las fechas en las que puedes registrarte

PUEDES VER: Si tu DNI acaba en 6 o 7, estas son las fechas para solicitar tu RETIRO AFP de hasta 4 UIT

Este avance responde a la creciente demanda de canales digitales, seguros y accesibles que eliminen o reduzcan la necesidad de acudir físicamente a entidades bancarias para tramitar documentos de identidad, rectificaciones, duplicados o renovaciones.

BCP

Usuarios de BCP podrán pagar diversos conceptos en RENIEC con Yape / FOTO: Difusión

Al permitir el uso de Yape, RENIEC busca agilizar los pagos de tasas y facilitar la continuidad del trámite seleccionado, ofreciendo una opción moderna que aprovecha la masificación de las billeteras digitales en Perú. Esto, además, reduce tiempos de espera, colas y desplazamientos, contribuyendo a una mayor inclusión digital.

La alianza fue anunciada por RENIEC junto al BCP, expresando que se podrá realizar el pago de 14 trámites específicos mediante la funcionalidad "Pago de Servicios" en Yape o mediante agentes BCP, generando un código de 14 dígitos desde la plataforma de recaudación de RENIEC.

¿Qué trámites del RENIEC se pueden pagar mediante Yape?

La lista oficial indica que se podrán pagar los siguientes 14 trámites a través de Yape o agentes BCP:

  • Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos & Actualización de domicilio en DNIe - 000730: 34.00 soles
  • Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales emitidas por las OREC- 021431: 31.00 soles
  • Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas - 002143: 4.50 soles
  • Constancia negativa de inscripción de registros civiles - 006645: 4.10 soles
  • Copias certificadas de actas vía internet- 002141: 10.30 soles
  • Duplicado de DNIe a través de EREP u OR - 000522: 35.00 soles
  • Duplicado de DNIe o DNIE a través de la web o PVM - 005221: 33.00 soles
  • Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe - 000530: 6.60 soles
  • Emisión por primera vez del DNIe (o migración de DNI convencional) - 000521: 41.00 soles
  • Expedición de copia certificada de acta - 006637: 12.00 soles
  • Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre/apellidos u otros- 000647: 16.00 soles
  • Rectificación del DNIe de prenombre, apellidos, otros datos y cambio de estado civil - 000729: 35.00 soles
  • Renovación del DNIe - 000525: 41.00 soles
  • Renovación por caducidad del DNI convencional (DNI azul) - 002121: 30.00 soles

¿Cómo realizar el pago con Yape o agente BCP?

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar al portal de recaudación de RENIEC: https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
  • Completar tus datos personales y seleccionar el trámite que deseas pagar. Se generará un ticket con un código único de catorce dígitos.
  • Abrir la aplicación Yape, dirigirse a la opción "Yapear servicios", luego elegir "Trámites y Tributos" - opción RENIEC.
  • Ingresar el código de 14 dígitos generado previamente, confirmar el trámite y proceder con el pago.
  • Si prefieres o necesitas hacerlo presencialmente, acércate a un agente BCP con el código generado y el nombre del trámite; el agente generará un voucher que sirve como comprobante.
  • Guarda el comprobante o captura de pantalla del pago realizado, ya que servirá como respaldo ante RENIEC.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular

  2. Retiro ONP 2025: este sería el cronograma de pago de los 21,400 soles

  3. Resultados Beca 18-2026 LINK: verifica AQUÍ si estás APTO para el Examen Nacional de Preselección

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano