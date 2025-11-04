Aprovecha el Cyber Wow de Yape y compra esta TV Samsung de 55 pulgadas con descuento de 1500 soles

Desde el 4 al 10 de noviembre se realizará el Cyber Wow y es por ello que decenas de tiendas han lanzado diferentes ofertas para captar la atención de los compradores, quienes aprovecharán un dinero extra para comprar algunos electrodomésticos.

Yape, la aplicación de transferencia y recepción de dinero del BPC, se ha unido a esta celebración y ha lanzado los Cyber Yape, promociones increíbles para comprar celulares, tablets, algunos productos y hasta televisores de última generación.

Si quieres renovar tu viejito televisor y comprar una Smart TV de Samsung, esta es tu oportunidad, puesto que Yape ha lanzado una superoferta para comprar la Smart TV Samsung de 55 pulgadas por solo 999 soles, lo que significa un descuento de 1500 soles.

Pero, ¿qué características tiene esta Smart TV de Samsung? Este panel QLED te dará una calidad de imagen inigualable en 4K, además su procesador Q4 AI te ofrece mejora de imágenes con IA.

Smart TV Samsung a precio reducido por Yape. Foto: captura.

¿Cómo puedo comprar esta Smart TV de 55 pulgadas de Samsung por Yape? Solo deberás ingresar a la app del BCP, buscar la Tienda virtual y agregar al carrito la Samsung Smart TV 55 pulgadas QLED QN55Q7faagxpe.

Lo mejor de todo es que Yape te garantiza que el producto llegará a tu casa y el dinero se debitará de tu cuenta personal. ¿Qué esperas para acceder a esta promoción imbatible?