Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Aprovecha el Cyber Wow de Yape y compra esta TV Samsung de 55 pulgadas con descuento de 1500 soles

Yape quiere que renueves tu viejo televisor por este Smart TV Samsung de 55 pulgadas y calidad 4K. Su precio es el más bajo, pero por tiempo limitado.

Daniel Robles
Aprovecha el Cyber Wow y compra el Smart TV Samsung de 55 pulgadas a 999 soles por solo unos días.
Aprovecha el Cyber Wow y compra el Smart TV Samsung de 55 pulgadas a 999 soles por solo unos días.
Desde el 4 al 10 de noviembre se realizará el Cyber Wow y es por ello que decenas de tiendas han lanzado diferentes ofertas para captar la atención de los compradores, quienes aprovecharán un dinero extra para comprar algunos electrodomésticos.

Yape, la aplicación de transferencia y recepción de dinero del BPC, se ha unido a esta celebración y ha lanzado los Cyber Yape, promociones increíbles para comprar celulares, tablets, algunos productos y hasta televisores de última generación.

Puedes comprar el Galaxy S25 Ultra de Samsung con 35% de descuento en Yape. Aprovecha la promoción de noviembre 2025.

PUEDES VER: Casi 2000 soles de REGALO para comprar el Galaxy más potente de Samsung: Yape ofrece 35% de descuento

Si quieres renovar tu viejito televisor y comprar una Smart TV de Samsung, esta es tu oportunidad, puesto que Yape ha lanzado una superoferta para comprar la Smart TV Samsung de 55 pulgadas por solo 999 soles, lo que significa un descuento de 1500 soles.

Pero, ¿qué características tiene esta Smart TV de Samsung? Este panel QLED te dará una calidad de imagen inigualable en 4K, además su procesador Q4 AI te ofrece mejora de imágenes con IA.

Smart TV Samsung

Smart TV Samsung a precio reducido por Yape. Foto: captura.

¿Cómo puedo comprar esta Smart TV de 55 pulgadas de Samsung por Yape? Solo deberás ingresar a la app del BCP, buscar la Tienda virtual y agregar al carrito la Samsung Smart TV 55 pulgadas QLED QN55Q7faagxpe.

Lo mejor de todo es que Yape te garantiza que el producto llegará a tu casa y el dinero se debitará de tu cuenta personal. ¿Qué esperas para acceder a esta promoción imbatible?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

