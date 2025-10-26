- Hoy:
Free Fire: cómo recargar diamantes por Yape desde cualquier teléfono Android o iPhone
Si quieres comprar skins y armas míticas en Free Fire necesitas Diamantes y ahora puedes comprarlos con descuento en Yape. Aprende cómo hacerlo en simples pasos.
Con más de 80 millones de usuarios, el Free Fire de Garena se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares y esto se debe, en gran medida a la jugabilidad que tiene y la gran cantidad de skins, armas y mascotas que salen cada cierto tiempo para tus partidas.
Si bien Garena ofrece algunos códigos para obtener objetos GRATIS, lo cierto es que las mejores skins se consiguen con diamantes y estos se compran con dinero real, ya sean dólares, soles, euros o incluso wones.
Por si aún no lo sabes, en la aplicación Yape podrás comprar diamantes y obtener un BONUS especial por cada compra que hagas. Sin embargo, esto no es todo ya que tu compra estará totalmente asegurada y tendrás tus gemas al instante. ¿Quieres saber cómo comprar en la App del BCP? Aquí te enseñamos.
¿Cómo comprar diamantes de Free Fire en Yape?
Lo primero que debes hacer es ingresar al aplicativo Yape y buscar la opción GAMING. En esta nueva pantalla te aparecerán los diferentes juegos de los que puedes hacer tu compra. En este caso deberás elegir Free Fire y elegir el número de Diamantes que vas a comprar. Se te generará un código para canjearlos.
- 100 diamantes + 10% bonus cuesta S/3.50
- 310 diamantes + 10% bonus cuesta S/9.90
- 520 diamantes + 10% bonus cuesta S/16.50
- 1060 diamantes + 10% bonus cuesta S/32.90
- 2180 diamantes + 10% bonus cuesta S/64.90
- 5600 diamantes + 10% bonus cuesta S/165
Así puedes comprar tus diamantes en Yape. Foto: composición.
¿Cómo canjear tu código de Diamantes en Free Fire?
- Ingresa al link de canje de Pago Store y selecciona el juego a cargar, en este caso elegiremos Free Fire.
- Escoge tu método de inicio e ingresa tus credenciales, puedes hacerlo con tu ID de jugador.
- Luego, selecciona Yape y pega el código que te fue entregado.
- Listo, se acreditarán los diamantes en tu cuenta.
