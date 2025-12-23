¿Speed llega a Fortnite? Así luciría la Skin del famoso streamer que llegaría al Battle Royale

Darren Jason Watkins Jr., más conocido en Internet como 'IShowSpeed' es un influencer estadounidense que transmite su día a día. Actualmente tiene 46.7 millones de seguidores en YouTube y este 2025 estuvo en Lima, donde fue aclamado por miles de jóvenes, quienes se congregaron en la Plaza de Armas de Lima para verlo.

Fortnite, el famoso Battle Royale que tiene 350 millones de jugadores, acaba de compartir una imagen en X, antes Twitter, y ha emcocionado a miles de fanáticos de Speed, puesto que todo indica que este miércoles 24 de diciembre llegará la Skin de Speed a la Tienda del videojuego.

Con una fotografía de Speed junto a la 'Llama Loot', Fortnite habría anunciado esta esperada colaboración, la cual llegaría en solo algunas horas al videojuego.

Así luciría la Skin de Speed en Fortnite. Foto: Gemini Google.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que un streamer famoso tiene una Skin en el videojuego. Ribius, TheGrefg, Ninja, Loserfruit, entre otros, ya cuantan con un atuendo en Fortnite y todo indica que Speed también hará lo mismo.

¿Cómo lucirá la Skin de Speed en Fortnite? ¿Cuánto costará? Se espera que este miércoles 24 de diciembre Epic Games lance la esperada skin y que tenga un precio de 2000 pavos o V-Bucks. También podrás tenerla GRATIS si participas de la Copa semanal que lanza el videojuego.