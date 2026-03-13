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La Velada del Año VI: fechas, horarios y peleas confirmadas del evento de box organizado por Ibai Llanos
Una vez mas, La Velada del Año de este 2026 promete peleas entretenidas entre algunas de las personalidades más conocidas del Internet en habla hispana.
Si eres de aquellos que disfrutan las veladas de boxeo entre estrellas y personalidades de Internet, entonces hay buenas noticias para ti, ya que Ibai Llanos acaba de confirmar que será julio de 2026 la fecha elegida para que se lleve a cabo La Velada del Año VI, la cual tendrá peleas muy interesantes entre nuevos participantes, así como algunos que repetirán el plato en el ring de box.
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La Velada del Año 6: fecha confirmada del evento de Ibai Llanos
Por medio de sus redes sociales, principalmente, desde su cuenta de X, el popular streamer español Ibai Llanos anunció que el próximo sábado 25 de julio de 2026, evento que se llevará a cabo por todo lo grandes desde las instalaciones del Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.
10 serán los combates que se realizarán durante La Velada del Año 6.
La Velada del Año 6: horarios confirmados
La hora para ver La Velada del Año 6 va a variar dependiendo del país en que te encuentres, por lo que es muy importante que sepas esta información crucial que a continuación te vamos a presentar:
- Estados Unidos (Los Ángeles): 11:00 a.m.
- México: 12:00 p.m.
- El Salvador: 12:00 p.m.
- Honduras: 12:00 p.m.
- Nicaragua: 12:00 p.m.
- Costa Rica: 12:00 p.m.
- Perú: 1:00 p.m.
- Colombia: 1:00 p.m.
- Ecuador: 1:00 p.m.
- Cuba: 2:00 p.m.
- República Dominicana. 2:00 p.m.
- Venezuela: 2:00 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York): 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 3:00 p.m.
- Uruguay: 3:00 p.m.
- España: 19:00 horas
La pelea principal será entre Illojuan vs. The Grefg.
La Velada del Año 6: lista completa de los combates
Con algunos participantes que regresan para tomarse su revancha como Roro y nuevos luchadores como Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de Jugones, La Velada del Año 6, programada para el sábado 25 de julio de 2026 presentará las siguientes peleas de box amateur en el Estadio La Cartuja, de Sevilla. Serán un total de 10 peleas.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Fabiana Sevillana vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killiah vs. Kidd Leo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Gero Arias vs. Viruzz
- Samy Rivers vs. Roro
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Fernanfloo vs. Plex
- Illojuan vs. The Grefg
Roro vuelva a La Velada del Año, pero esta vez se enfrentará contra Rivers.
La Velada del Año 6: dónde comprar entradas
La Velada del Año 6 fue anunciada el pasado 9 de marzo de 2026 en los canales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos. Con el aviso se lanzaron la venta de entrada para el evento, pero estas se agotaron en tiempo récord, por lo que en la actualidad ya no es posible conseguir tickets para disfrutar en directo las peleas de box.
“¡Muchísimas gracias por acogernos tan bien un años más! SOLD OUT oficial. Esperamos daros el mejor contenido sobre los boxeadores participantes en esta sexta edición para llegar al 25 de julio con aún más ganas”, se lee desde la cuenta del evento en X.
La Velada del Año 6: dónde VER EN VIVO
Si no pudiste comprar tu boleto o vives muy lejos de España y no te quieres perder La Velada del Año 6 de Ibai Llanos, no te preocupes, pues puedes disfrutarla desde plataformas digitales como el canal oficial de Twitch del streamer español.
Sin embargo, este 2026 será un poco diferente, ya que el evento de box amateur no solo se transmitirá por esta plataforma, pues por primera vez la señal en vivo llegará a YouTube, así como a TikTok, por lo que no hay excusa que valga para perdérselo.
Duelo de periodistas entre el español Edu Aguirre contra el argentino Gastón Edul.
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