Free Fire: cómo descargar e instalar GRATIS el videojuego Battle Royale en una PC

El 4 de diciembre de 2017 se lanzó oficialmente el Free Fire y desde esa fecha ha logrado convertirse en uno de los videojuegos Battle Royale más populares, superando en algunos aspectos a Fortnite y Warzone Mobile.

Segúnel último reporte de Garena, Free Fire tiene más de 80 millones de jugadores mensuales y más de 1000 millones de descargas tanto en teléfonos Android como iPhone. Sin embargo, ¿sabías que tambiéns e puede jugar en un PC o laptop?

Aunque parezca mentira, existe un método infalible para poder jugar al Free Fire en una computadora y esto es posible gracias a una aplicación llamada BlueStacks, la cual no es otra cosa más que un 'emulador' que te permite ejecutar aplicaciones Android en un entorno con Windows.

Lo mejor de todo es que BlueStacks es totalmente GRATUITO y no requiere de mucho espacio en tu PC o laptop. ¿No sabes cómo conseguirla? Pues bien, te dejamos el LINK DIRECTO.

Una vez que descargues el ejecutable o instalador, solo deberás abrirlo, loguearte con tu cuenta de Facebook o Google y finalmente descargar el Free Fire como si estuvieras en un teléfono Android.

Si juegas al Free Fire en una PC o laptop, deberás utilizar el teclado, por lo que tienes que configurar las teclas con los comandos como 'disparo', 'salto' y otras acciones básicas. Sin embargo, si tienes un mando con Bluetooth, puedes utilizarlo para jugar con una mejor interfaz.