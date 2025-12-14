- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
3 TRUCOS para SUBIR de nivel en Free Fire y alcanzar el nivel HEROICO en poco tiempo
Free Fire se ha vuelto muy competitivo, por lo que si quieres subir de nivel en poco tiempo, solo debes seguir estos sencillos trucos.
Según Garena, la desarrolladora de Free Fire, existen más de 80 millones de usuarios que ingresan diariamente al famoso Battle Royale para medir sus habilidades en combate.
Esto ha generado que el videojuego se vuelva mucho más competitivo y cada día más complicado de poder gritar 'Booyah' al ganar una partida del Battle Royale. ¿Te gustaría ganar tus partidas y subir rápido hasta alcanzar el nivel HEROICO?
PUEDES VER: Códigos Free Fire de HOY, 14 de diciembre: armas, skins y diamantes GRATIS para el Battle Royale
Subir de nivel y alcanzar HEROICO no será fácil, puesto que requiere de muchas horas de entrenamiento y mucha disciplina, pero podrás alcanzar tu objetivo si sigues estos pasos.
Primero que nada, te recomendamos jugar modos que den más experiencia, por ejemplo el Battle Royale en Escuadra y Clasificatoria, ya que otorgan más puntos de EXPRIENCIA que otros modos de Free Fire. Mantente vivo el mayor tiempo posible, quedar en el top 5 da mucha más experiencia que hacer muchas bajas y morir rápido.
Otra forma rápida de ganar experiencia en Free Fire es completando misiones diarias y semanales: No las ignores, porque suman una gran cantidad de EXP y recompensas en poco tiempo. Activa siempre las misiones antes de jugar para avanzar sin darte cuenta mientras juegas partidas normales.
Activa tarjetas de doble EXP y juega con amigos para ganar más puntos por asistencia, supervivencia y victorias. Además, un buen equipo aumenta tus probabilidades de ganar partidas y subir de nivel más rápido.
Si sigues estas recomendaciones podrás llegar a HEROICO en poco tiempo. Sin embargo, el éxito en Free Fire no solo es por experiencia, sino también en saber jugar. La sensibilidad en el videojuego es importante y ahora te dejamos la mejor que puedes configurar en tu Android. Estas sensibilidades son equilibradas para controlar retroceso + precisión:
- General: 95–100
- Mira de Punto Rojo: 90–95
- Mira 2x: 85–90
- Mira 4x: 75–85
- Mira AWM: 55–65
- Freelook: 65–75
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90