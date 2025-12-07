Lista de Códigos Free Fire del 8 al 11 de diciembre: canjea diamantes, armas y skins totalmente GRATIS

0
Canjea todos los premios que Garena acaba de liberar para los millones de jugadores del Battle Royale. ¡Tienes que ser rápido!

Daniel Robles
Conoce la lista de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para el lunes 8 al jueves 11 de diciembre del 2025.
Conoce la lista de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para el lunes 8 al jueves 11 de diciembre del 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
Si quieres subir de nivel rápidamente, entonces no dudes en canjear todos los códigos que Garena acaba de estrenar para los más de 80 millones de jugadores diarios que ingresan a Free Fire para jugar en el modo Battle Royale.

Recuerda que los Códigos de Free Fire no son otra cosa más que una serie de números y dígitos, entre 12 o 16, que te permiten obtener mejoras como diamantes, skins, monedas doradas y alguna que otra mascota.

Canjea los códigos de Free Fire del 5 al 7 de diciembre.

Este inicio de semana tenemos nuevos Redeem Codes de Free Fire y si quieres hacerte con todos los premios, entonces consulta la lista completa que te dejamos.

Lista de CÓDIGOS Free Fire, lunes 8

Te dejamos la lista completa de códigos que puedes canjear este lunes 8 de diciembre. ¡Toma nota y no te quedes sin reclamar los premios.

  • N4B5V6C47X8Z9M1L
  • H2G3F4D5S6A74Q8W
  • E9R1T2Y3U4I45O6P
  • L7K8J97H1G2F3D4S
  • M5N6B7V8C9X1Z27Q
  • Q7W5ED3R9T2Y6I8O
  • Z1X2C3V4B5N6DM7L
  • A8S7D6DF4G9H5J3K
  • Y6U7I8O9P1L2KD3J
  • S6A7D8F9G1H2J73K
  • X4Z5C67V7B8N9M1L
  • O2I3U4Y5T6R7E8W9
  • Q1W2E3R4T5Y6U7I8
  • K2J9UH8N5Y6T4M7P
  • X3B6V5C7DP9O1I8L
  • D4F6DG8H2J5K1L9M
  • I3O47P5L6K7J8H9G
  • W1Q2E3R4T5Y76U7I
  • V8C9B71N2M3L4K5J

¿Cómo canjear los Redeem Codes de Free Fire?

Para canjear los códigos gratuitos de Free Fire, debes visitar la página web de recompensas de Garena, conocido como Sitio de Canje de Recompensas o Rewards Redemption Site. Si no lo conoces te dejamos el LINK directo.

Una vez dentro de este portal, solo deberás iniciar sesión con tus datos del juego e ingresar cada Redeem Code de Free Fire que te dejamos en la parte superior. Recuerda que debes ser rápido, puesto que solo tienen un tiempo de duración de 24 horas.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

