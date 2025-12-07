Lista de Códigos Free Fire del 8 al 11 de diciembre: canjea diamantes, armas y skins totalmente GRATIS

Si quieres subir de nivel rápidamente, entonces no dudes en canjear todos los códigos que Garena acaba de estrenar para los más de 80 millones de jugadores diarios que ingresan a Free Fire para jugar en el modo Battle Royale.

Recuerda que los Códigos de Free Fire no son otra cosa más que una serie de números y dígitos, entre 12 o 16, que te permiten obtener mejoras como diamantes, skins, monedas doradas y alguna que otra mascota.

Este inicio de semana tenemos nuevos Redeem Codes de Free Fire y si quieres hacerte con todos los premios, entonces consulta la lista completa que te dejamos.

Lista de CÓDIGOS Free Fire, lunes 8

Te dejamos la lista completa de códigos que puedes canjear este lunes 8 de diciembre. ¡Toma nota y no te quedes sin reclamar los premios.

N4B5V6C47X8Z9M1L

H2G3F4D5S6A74Q8W

E9R1T2Y3U4I45O6P

L7K8J97H1G2F3D4S

M5N6B7V8C9X1Z27Q

Q7W5ED3R9T2Y6I8O

Z1X2C3V4B5N6DM7L

A8S7D6DF4G9H5J3K

Y6U7I8O9P1L2KD3J

S6A7D8F9G1H2J73K

X4Z5C67V7B8N9M1L

O2I3U4Y5T6R7E8W9

Q1W2E3R4T5Y6U7I8

K2J9UH8N5Y6T4M7P

X3B6V5C7DP9O1I8L

D4F6DG8H2J5K1L9M

I3O47P5L6K7J8H9G

W1Q2E3R4T5Y76U7I

V8C9B71N2M3L4K5J

¿Cómo canjear los Redeem Codes de Free Fire?

Para canjear los códigos gratuitos de Free Fire, debes visitar la página web de recompensas de Garena, conocido como Sitio de Canje de Recompensas o Rewards Redemption Site. Si no lo conoces te dejamos el LINK directo.

Una vez dentro de este portal, solo deberás iniciar sesión con tus datos del juego e ingresar cada Redeem Code de Free Fire que te dejamos en la parte superior. Recuerda que debes ser rápido, puesto que solo tienen un tiempo de duración de 24 horas.