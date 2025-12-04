Códigos Free Fire del 5 al 7 de diciembre: canjea totalmente gratis diamantes y skins
Si quieres obtener recompensas de Free Fire totalmente gratis del viernes 5 al domingo 7 de diciembre, entonces tienes que ingresar a esta nota.
Para progresar en el popular videojuego, los jugadores de Free Fire utilizan códigos especiales. Si quieres obtener a estos beneficios del 5 al 7 de diciembre, entonces estás en la nota correcta. Estos códigos son una vía para obtener recompensas exclusivas —incluyendo skins, personajes y otros artículos valiosos— de forma gratuita, evitando así gastar tus diamantes.
PUEDES VER: Códigos Free Fire del lunes 1 al jueves 4 de diciembre: canjea skins, diamantes y mascotas GRATIS
Códigos Free Fire del viernes 5
A continuación, podrás conocer cuáles son los códigos de Free Fire para el viernes 5 de diciembre. ¡Toma nota e ingresa cada digito de manera correcta!
- FFCMCPSJ99S3
- FF9MJ31CXKRG
- XZJZE25WEFJJ
- FF2VC3DENRF5
- FF7TRD2SQA9F
- FF8HG3JK5L0P
- FF5B6YUHBVF3
- FFR3GT5YJH76
- FFK7XC8P0N3M
- FF1V2CB34ERT
- FFB2GH3KJL56
¿Cómo canjear los códigos Free Fire?
Para canjear los códigos gratuitos de Free Fire, debes visitar la página web de recompensas de Garena, conocido como Sitio de Canje de Recompensas o Rewards Redemption Site y seguir el siguiente procedimiento.
- Ingresa a la web de Canje de Recompensas de Free Fire de Garena
- Inicia sesión en la cuenta que utilizas para jugar Free Fire.
- Digita el código, asegúrate de ingresarlo exactamente como aparece, respetando mayúsculas y números.
- Confirma el canje y selecciona la opción 'Continuar'
- Si el código es válido y aún no ha expirado, recibirás un mensaje de confirmación. Las recompensas se añadirán automáticamente a tu cuenta dentro del juego en un plazo máximo de 30 minutos a 24 horas
Una ver confirmada esta información, podrás encontrar los skins, personajes, diamantes, etc., en el buzón o en la sección de inventario dentro de la aplicación de Free Fire. Recuerda que, los códigos tiene una fecha de vencimiento y solo funcionan una vez por cuenta.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90