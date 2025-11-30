- Hoy:
Códigos Free Fire del lunes 1 al jueves 4 de diciembre: canjea skins, diamantes y mascotas GRATIS
Un nuevo mes ha comenzado y Garena acaba de liberar nuevos Códigos de Free Fire para canjear decenas de premios totalmente GRATIS.
Los Redeem Codes o Códigos de Free Fire no son otra cosa más que una serie de dígitos o letras, entre 12 a 16, los cuales te permiten recibir una serie de RECOMPENSAS totalmente GRATIS para tu cuenta en el famoso Battle Royale de Garena.
Los Códigos de Free Fire tienen un corto tiempo de vida, es decir que caducan, por lo que quieres hacerte con todas las recompensas deberás ser rápido. Aprovecha que aún están disponibles muchos de estos premios y no te quedes sin hacer el canje respectivo.
PUEDES VER: Códigos Free Fire del viernes 28 al domingo 30 de noviembre: canjea diamantes y skins GRATIS
Lista de Códigos Free Fire para este lunes 1 de diciembre
- FFCMCPSJ99S3
- FF9MJ31CXKRG
- XZJZE25WEFJJ
- FF2VC3DENRF5
- FF7TRD2SQA9F
- FF8HG3JK5L0P
- FF5B6YUHBVF3
- FFR3GT5YJH76
- FFK7XC8P0N3M
- FF1V2CB34ERT
- FFB2GH3KJL56
¿Cómo se hace el canje de los Códigos de Free Fire?
Para hacer efectivo el canje de los premios que ofrece Free Fire, solo deberás ingresar a la página que habitó Garena, iniciar sesión en tu cuenta y colocar uno por uno los códigos que se tienen para HOY y los siguientes días. Si no sabes cuál es la web, te dejamos en ENLACE OFICIAL.
