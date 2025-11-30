0
Códigos Free Fire del lunes 1 al jueves 4 de diciembre: canjea skins, diamantes y mascotas GRATIS

Un nuevo mes ha comenzado y Garena acaba de liberar nuevos Códigos de Free Fire para canjear decenas de premios totalmente GRATIS.

Daniel Robles
Conoce la lista de Códigos de Free Fire Códigos Free Fire del lunes 1 al jueves 4 de diciembre.
Los Redeem Codes o Códigos de Free Fire no son otra cosa más que una serie de dígitos o letras, entre 12 a 16, los cuales te permiten recibir una serie de RECOMPENSAS totalmente GRATIS para tu cuenta en el famoso Battle Royale de Garena.

Los Códigos de Free Fire tienen un corto tiempo de vida, es decir que caducan, por lo que quieres hacerte con todas las recompensas deberás ser rápido. Aprovecha que aún están disponibles muchos de estos premios y no te quedes sin hacer el canje respectivo.

Conoce cuáles son los códigos de Free Fire que HOY Garena acaba de liberar para los millones de jugadores del Battle Royale.

Lista de Códigos Free Fire para este lunes 1 de diciembre

  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • XZJZE25WEFJJ
  • FF2VC3DENRF5
  • FF7TRD2SQA9F
  • FF8HG3JK5L0P
  • FF5B6YUHBVF3
  • FFR3GT5YJH76
  • FFK7XC8P0N3M
  • FF1V2CB34ERT
  • FFB2GH3KJL56

¿Cómo se hace el canje de los Códigos de Free Fire?

Para hacer efectivo el canje de los premios que ofrece Free Fire, solo deberás ingresar a la página que habitó Garena, iniciar sesión en tu cuenta y colocar uno por uno los códigos que se tienen para HOY y los siguientes días. Si no sabes cuál es la web, te dejamos en ENLACE OFICIAL.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

