5 trucos para ganar experiencia y nunca perder en el Battle Royale de Free Fire

Free Fire se ha vuelto muy competitivo y si quieres alcanzar el nivel 'Heroico', entonces sigue esto 5 trucos que te ayudarán a enfrentar a cualquier rival.

Daniel Robles
Si quieres subir de nivel y ganar todas tus partidas en Free Fire, solo debes seguir estos 5 consejos.
Si quieres subir de nivel y ganar todas tus partidas en Free Fire, solo debes seguir estos 5 consejos. | Foto: composición/Daniel Robles
Según Garena, Free Fire ya cuenta con más de 80 millones de jugadores diarios y esto ha generado que su Battle Royale se vuelva muy competitivo, por lo que si te cuesta ganar una partida, solo deberás subir de nivel para alcanzar el famoso 'Heroico'.

¿Cómo subir de nivel de forma rápida y efectiva? No hay una fórmula mágica para ello, pero si quieres ser todo un PRO en Free Fire, hoy te vamos a dar 5 trucos que debes tener en cuenta para mejorar tu puntería y ganar fácilmente a tus rivales.

En primer lugar evita las áreas más concurridas como Clock Tower o Brasilia al inicio. Aterriza en zonas con buen botín pero menos tránsito (Riverside, Sentosa, Hangar). Esto te permite equiparte sin morir en los primeros minutos.

En segundo lugar te recomendamos personalizar la SENSIBILIDAD del apuntado y el HUD para tus manos y tu teléfono. Una buena sensibilidad te ayuda a controlar el retroceso y ganar más duelos, lo que se traduce en más kills y más experiencia.

  • General: 95 – 100
  • Mira de Punto Rojo (Red Dot): 85 – 90
  • 2x: 75 – 82
  • 4x: 60 – 70
  • Francotirador (AWM/Kar98k): 45 – 55
  • Cámara: 95 – 100
  • Cámara del punto rojo: 80 – 90
  • Cámara 2x: 70 – 80
  • Cámara 4x: 55 – 65
  • Cámara AWM: 40 – 50

Otro truco que te puede servir es aprender a usar personajes y combinaciones de habilidades. Alok, Kelly, Moco, Hayato o Chrono, dependiendo del estilo de juego, aumentan tu supervivencia. Combina habilidades de movimiento, curación y precisión para tener ventaja en cualquier enfrentamiento.

En cuarto lugar, la altura te da visión y ventaja en los intercambios. Aprovecha paredes gloo, árboles y casas para no quedar expuesto. Jugar inteligente aumenta tus posibilidades de llegar al top 5, que otorga mucha experiencia.

Por último, te recomendamos jugar rotaciones y evita peleas innecesarias. No busques matar por matar; rota por los bordes de la zona segura y evita confrontaciones cuando no tienes la ventaja. Sobrevive más tiempo y elimina solo cuando sea seguro: esta estrategia te garantiza más puntos y más experiencia por partida.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

