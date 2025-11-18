0
¿Cómo puedo recuperar mi cuenta de Free Fire si perdí acceso a mi Facebook?

Aunque no lo creas, miles de usuarios pierden su prefil de Facebook y con ello su progreso de Free Fire. Te enseñamos cómo recuperar tus joyas, armas, skins y todo el progreso de tu cuenta.

Daniel Robles
Así puedes recuperar la cuenta de Free Fire que estaba vinculada a Facebook.
Así puedes recuperar la cuenta de Free Fire que estaba vinculada a Facebook. | Foto: composición/Daniel Robles
Free Fire es el videojuego más popular de los últimos años y esto se debe a que es fácil de instalar en cualquier teléfono, sea de gama baja, gama media o un equipo premium.

Además, para jugar al Free Fire solo basta con vincular una cuenta de Facebook y como esta red social es tan popular, muy pocas personas no tienen este acceso tan sencillo. Sin embargo, ¿qué pasa si tienes tu cuenta vinculada a esta red social, pero por cuestiones de la vida ya no puedes entrar a ella? Si te ha pasado o conoces de alguien que ha sufrido de un baneo, esta guía les será de mucha ayuda.

Para recuperar una cuenta de Free Fire vinculada a Facebook, lo primero que debes hacer es intentar recuperar el acceso a esta red social. Si no funciona, ve al centro de soporte de Garena y completa el formulario de recuperación, proporcionando información detallada sobre tu cuenta y los problemas que enfrentaste.

Proporciona toda la información que se te solicite sobre tu cuenta de Free Fire, como el ID del jugador y la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Facebook perdida.

Si ya vinculaste un correo electrónico de recuperación, usa el código de verificación que te enviaron y el código de seis dígitos que te dio Free Fire. En el juego, ve a Configuración, Cuenta y vinculación. Deberías ver un código de seis dígitos.

Free Fire

Así recuperas tu cuenta de Free Fire. Foto: captura.

Ten cuidado al compartir información personal durante el proceso de recuperación. Para agilizar el proceso de recuperación, usa una única cuenta de correo electrónico para todas las comunicaciones con el soporte de Garena.

La vinculación del correo de recuperación se completa en 15 días. Durante este tiempo, no pierdas la clave de recuperación ni el correo electrónico. Recuerda que Garena NO puede desvincular tu cuenta de Free Fire con una de Facebook, por lo que te recomendamos no perder este acceso. sin embargo, tienes esta solución para desvincularla.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

