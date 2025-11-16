- Hoy:
Códigos Free Fire de HOY, lunes 17 al miércoles 19 de noviembre: canjea muchos objetos GRATIS
Si quieres ganar todas tus partidas de Free Fire, entonces canjea todos los diamantes, skins y regalos que Garena entrega con los códigos diarios.
Con más de 80 millones de jugadores diarios, el Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares del momento, superando incluso al Warzone, PUBG y APEX Legends.
Esta popularidad del juego no solo es por la jugabilidad que tiene, sino también por la gran cantidad de premios u obsequios que cada día regala Garena a sus millones de jugadores mediante códigos.
Los Códigos de Free Fire o Redeem Codes no son otras cosa más que una serie de 12 o 16 dígitos, entre números y letras, los cuales sirven para recibir todo tipo de mejoras. Skins, armas, diamantes y monedas doradas, pueden llegar con este tipo de códigos.
Lista de códigos de Free Fire del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre
Cada día del año se renuevan los Códigos de Free Fire que Garena regala a sus jugadores. Hoy te dejamos los primeros que se acaban de liberar para este lunes 17 de noviembre. Sin embargo, en los próximos días te dejaremos el consolidado que corresponde al martes 18 y miércoles 19 de este mes.
- MCPW2D1U3XA3
- X99TK56XDJ4X
- FFR4G3HM5YJN
- FF1V2CB34ERT
- FFB2GH3KJL56
- FF5B6YUHBVF3
- FF7TRD2SQA9F
- FFK7XC8P0N3M
Página para el canje de los códigos de Free Fire. Foto: captura.
¿Cómo y dónde canjear los códigos de Free Fire?
Para canjear todos los códigos de Free Fire, deberás ingresar a la página que Garena ha creado para hacer efectivo estos premios. La página oficial se llama Reward Redemptions Site y este es el LINK directo para hacerlos efectivos.
