Códigos Free Fire de HOY, miércoles 12 de noviembre: canjea diamantes y skins GRATIS para el Battle Royale

Free Fire se ha convertido en el Battle Royale más popular de los últimos años y no precisamente por la mecánica que tiene, sino por la gran cantidad de objetos que te regala Garena, casi todos los días, para los más de 80 millones de jugadores que disfrutan de este juego.

Los Redeem Codes o Códigos de Free Fire no son otra cosa que una serie de números y letras, en general unos 12 o 16, que te permiten obtener decenas de premios, tales como diamantes, skins, armas, monedas doradas y hasta mascotas.

Lista de Códigos Free Fire de HOY, miércoles 12 de noviembre

A continuación te dejamos la lista de los Redeem Codes que Garena acaba de liberar para tus partidas. Recuerda que estos códigos tienen una fecha de caducidad y solo se pueden utilizar una sola vez. Si tienes dos cuentas, podrás hacerlas efectiva en cada una de ellas.

68SZRP57IY4T2AH

V8CI2B3TL6QYXG7

WOPLMFJ4NTDHR3V

4PAS6TQ87CXMLNV

NRD8L6Y7M4E29U1

CT6P42J7GRH50Y8

YW2B64F7V8DHJM5

VQRB39SHXW10IM8

ZRJAPH294KV5

MCPW2D1U3XA3

X99TK56XDJ4X

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire de HOY, miércoles 12 de noviembre?

Para hacer efectivos estos códigos de Free Fire, deberás ingresar a la página que Garena ha creado para hacer efectivo estos premios. La página oficial se llama Reward Redemptions Site y este es el ENLACE directo para hacerlos efectivos.

Solo deberás ingresar a la web, iniciar sesión con tus datos y finalmente colocar cada uno de ellos. De esta forma podrás agregar los objetos a tu inventario y hacerlos efectivos al iniciar en el juego Free Fire.