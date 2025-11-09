0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Códigos FREE FIRE para HOY, lunes 10 de noviembre: ¡canjéalos todos y recibe decenas de objetos GRATIS!

Si quieres subir de nivel en el Battle Royale de Garena, ahora podrás obtener muchos objetos GRATIS con los Códigos de Free Fire de HOY.

Daniel Robles
Lista de Códigos FREE FIRE para HOY, lumes 10 de noviembre 2025.
Lista de Códigos FREE FIRE para HOY, lumes 10 de noviembre 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Gracias a los Códigos de Free Fire que Garena regala cada día, miles de jugadores podrán recibir decena de premios GRATIS para así poder subir de nivel fácilmente y poder alcanzar el preciado 'Heroico'.

Los Redeem Codes se actualizan cada 24 horas, por lo que deberás ser rápido para obtener todas las recompensas que ya están disponibles para este lunes 10 de noviembre del 2025. ¿Quieres saber cómo obtener estas recompensas y añadirlas a tu inventario? Aquí los detalles.

Conoce la lista de Códigos Free Fire de este domingo 9 de noviembre. Canjea las recompensas gratis para el Battle Royale.

PUEDES VER: Códigos Free Fire de HOY, domingo 9 de noviembre: canjea objetos y sube de nivel hasta 'Heroico' en el Battle Royale

¿Qué son los Códigos de Free Fire y cómo conseguirlos'

Los Códigos que Garena lanza cada día para los jugadores de Free Fire son una serie de números y letras, entre 12 a 16, los cuales deberás ingresar a la página generada para este fin y así podrás obtener todas las recompensas que se dan cada 24 horas.

¿Dónde se colocan los Códigos de Free Fire? Deberás ingresar al Reward Redemptions Site, el cual tiene este ENLACE, iniciar sesión en tu cuenta y finalmente colocar estas claves que te damos a continuación.

  • MCPW-2D1U-3XA3
  • ZRJAPH29-4KV5
  • X99T-K56X-DJ4X
  • 68SZRP57IY4T2AH
  • V8CI2B3TL6QYXG7
  • WOPLMFJ4NTDHR3V
  • 4PAS6TQ87CXMLNV
  • NRD8L6Y7M4E29U1
  • CT6P42J7GRH50Y8
  • YW2B64F7V8DHJM5
  • VQRB39SHXW10IM8
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Códigos Free Fire del domingo 9 de noviembre: canjea objetos y sube de nivel hasta 'Heroico' en el Battle Royale

  2. Códigos FREE FIRE para HOY, lunes 10 de noviembre: ¡canjéalos todos y recibe decenas de objetos GRATIS!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano