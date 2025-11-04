0

Códigos Free Fire de HOY, miércoles 5 de noviembre: canjea premios para obtener ventaja en el Battle Royale

Si quieres subir de nivel rápidamente, puedes canjear decenas de premios como diamantes, skins y armas GRATIS con los Códigos de Free Fire de HOY.

Lista de Códigos Free Fire de HOY, miércoles 5 de noviembre para tener objetos GRATIS en el Battle Royale.
Lista de Códigos Free Fire de HOY, miércoles 5 de noviembre para tener objetos GRATIS en el Battle Royale. | Foto: composición/Daniel Robles
Con más de 80 millones de jugadores diarios, el Free Fire de Garena se ha convertido en el Battle Royale más popular del mundo. Esto no solo lo ha conseguido con su jugabilidad, sino también con los objetos GRATUITOS que puedes conseguir con los Redeem Codes que se liberan cada cierto tiempo.

¿Qué son los Redeem Codes de Free Fire? Se trata de una lista de password o códigos de entre 12 a 16 dígitos, los cuales deberás ingresar en la página que Garena diseñó para los jugadores. Una vez realizado esto podrás recibir decenas de premios sin tener que gastar diamantes.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire de este miércoles 5 de noviembre?

Ingresa a la página Reward Redemptions Site para hacer efectivo cada código. Solo deberás ingresar a este LINK y colocar tus credenciales para iniciar sesión.

No te preocupes ya que es una web oficial y no sufrirás de hackeo. Luego de ello deberás colocar cada uno de estos códigos que te dejamos en esta nota. Recuerda que son de uso único y solo duran 24 horas, puesto que cada día se renuevan.

  • FF11-HHBG-67UY​
  • 8F3Q-ZKNT-LWBZ​
  • WLSG-JXYU-DYQW​
  • 4ST1-ZTBE-2RP9​
  • ZRJAPH29-4KV5​
  • MCPW-2D1U-3XA3​
  • X99T-K56X-DJ4X​
  • FF10-617K-GUF9​
  • VNY3-MRMJ-AXWB​
  • TDK4-AEID-ALD3
  • FFB7-UYHG-OP9I​
  • B7QH2L4MR8PJ​
  • M5MJ8Q3KV6RP​
  • G9QK1M7LN4PJ​
  • Y2PL5Q8MR3VK​
  • D4QJ9K6LN7PV
