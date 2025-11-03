- Hoy:
Compra diamantes de Free Fire en Yape en pocos pasos e invirtiendo poco dinero
Los diamantes son elementos de suma importancia para realizar diversas compras en la tienda del videojuego. Si vives en Perú, los puedes adquirir desde Yape.
Desde 2017, Free Fire se ha alzado como uno de los videojuegos más exitosos en su plataforma, desplazando a otros títulos de renombre como Fortnite o Call of Duty: Warzone Mobile, donde su éxito ha radicado desde entonces, no solo en su jugabilidad, sino también en su sistema de códigos, así como en los diamantes, esos objetos que son esenciales para diversas compras.
Puede que tengas suerte y te toquen diamantes cuando canjeas los códigos, pero esta no es la regla por lo que, por lo general, debes comprarlos haciendo un desembolso económico. Estos se pueden adquirir por medio de los medios oficiales del videojuego, pero también con portales aliados, como es le caso de Yape en Perú.
PUEDES VER: Canjea códigos Free Fire HOY, lunes 3 de noviembre: consigue recompensas en pocos pasos y gratis
¿Cómo canjear diamantes de Free Fire vía Yape?
Comprar diamantes en Free Fire no es un proceso complicado, pero debe realizarse con exactitud, muchos menos por Yape, pero, eso sí, existen dos formas de adquirirlas, ambas 100 por ciento seguras a la vez de legales. Recuerda que una vez adquiridos debes ir a la tienda de Free Fire para intercambiarlos por los objetos que desees.
Los diamantes de Free Fire son de mucha ayuda para subir de nivel rápido.
Recarga directa vía Yape
- Ingresa a tu cuenta de Yape.
- Va hacia Gaming.
- Escoge Free Fire y, seguidamente, compra una gift card.
- Recibirás un código tras realizar el pago.
- Dirígete a pagostore.garena.com.
- Ingresa tu ID de Free Fire, escoge la opción de pago con Gift Card (o código de tarjeta).
- Pega el código proporcionado por Yape y ¡Listo!
Código de gift card en Yape
- Ingresa a Yape con tu usuario y contraseña.
- Busca e ingresa a la opción Gaming.
- Escoge Free Fire.
- De inmediato, aparecerá un menú con las opciones de compra de diamantes, todos con una 10 por ciento bonus: 100 diamantes por 3.50 soles; 310 diamantes por 9.90 soles; 520 diamantes por 16.50 soles; 1060 diamantes por 32.90 soles; 2180 diamantes por 64.90 soles; 5600 diamantes por 165 soles
