Free Fire: canjea HOY, domingo 2 de noviembre, todos los códigos para conseguir recompensas
Este videojuego es tan exitoso que ha desplazado a Fortnite y Call of Duty: Warzone Mobile en celulares. Uno de sus argumentos es su sistema de códigos.
Free Fire cuenta con una comunidad alrededor de todo el mundo que se cuenta por millones, por lo que ha desplazado a un segundo plano a otro títulos muy famosos como Fortnite como al propio Call of Duty: Warzone Mobile en plataformas móviles. Su éxito, no solo se debe a sus jugabilidad frenética, también a su sistema de códigos muy bien implementado que te dará una serie de beneficios.
Si no estás familiarizado con estos, entonces déjame decirte que al canjearlos gratis accederás a diversas recompensas, entre las cuales destacan los skins que te ayudarán a personalizar el aspecto de tu agente, las habilidades que son de mucha utilidad para tener ventaja en los mapas de combate, al mismo tiempo que diamantes con los que se puede comprar objetos de todo tipo en la tienda oficial del videojuego de Garena y emotes.
Free Fire: códigos del 2 de noviembre
Dicho lo anterior, ha llegado la hora de darte acceso exclusivo al listado completo de los códigos de Free Fire para HOY, domingo 2 de noviembre de 2025. Siempre lo decimos, pero nunca está de más: canjea cuanto antes estos números, dado que tienen tiempo de vida útil hasta las 24 horas, pues una vez transcurrido este tiempo caducarán.
Free Fire fue lanzado en 2017 por Garena y solo se puede jugar desde celulares.
Canjea códigos de Free Fire: guía en pocos pasos
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 1 de noviembre
- B7QH2L4MR8PJ
- M5MJ8Q3KV6RP
- G9QK1M7LN4PJ
- Y2PL5Q8MR3VK
- D4QJ9K6LN7PV
- N8MK3Q9LV2RJ
- J1QP7M2KR5LV
- E5QH4L8MK9PJ
- S6MJ2Q1LV8RP
- 037F2DMLNQKT78J
- 90H3SHNLPR75FIO
- Z019SEQZSQ8WKL3
- JND0ZRJ4SKPR8UP
- MJ1WZ059T47FCZQ
- RY4KV0JR2SSJ3ND
- C15S6FPJF45IFE9
- PVAGKR4PBTE4UKC
- 26LRCG1YSHJ0K37
