0

Geometry Dash 2.2: cómo jugar en PC sin descargar o instalar el videojuego

El Geometry Dash 2.2 es un videojuego multiplataformas que puedes jugar GRATIS desde tu PC o laptop. Sigue estos pasos para ejecutarlo sin instalar nada.

Daniel Robles
Conoce cómo jugar GRATIS y sin instalar NADA al Geometry Dash 2.2 en PC o laptop.
Conoce cómo jugar GRATIS y sin instalar NADA al Geometry Dash 2.2 en PC o laptop. | Foto: composición/Daniel Robles
Geometry Dash es un juego de plataformas de acción y ritmo que fue lanzado en 2013 y rápidamente se convirtió en el favorito de miles de usuarios, puesto que exigía alta concentración y habilidad para jugar.

Luego de 10 años de espera, la desarrolladora RobTop Games, lanzó la nueva versión Geometry Dash 2.0. Este videojuego Free-to-play, es el favorito de muchos, puesto que no solo ofrece una dinámica sencilla, sino que te obliga a aumentar tu atención y no despegar la vista del objetivo, por lo que se ha vuelto uno de los más adictivos.

Si bien Geometry Dash 2.0 se puede ejecutar en cualquier smartphone o Tablet Android, lo cierto es que existe una forma mucho más sencilla de jugarlo desde una PC o laptop con Windows. Lo mejor de todo es que es 100% GRATIS y no necesitas instalarlo siquiera para ejecutarlo.

Para jugar Geometry Dash 2.2 sin instalarlo en PC, puedes usar emuladores de Android como BlueStacks o LDPlayer, que te permiten ejecutar la versión móvil.

Geometry Dash 2.2

Así juegas al Geometry Dash 2.2 GRATIS. Foto: captura.

Sin embargo, esto no es todo ya que también puedes usar sitios web que ofrecen versiones gratuitas basadas en navegador como CrazyGames o MiniGames. Lo único que debes hacer es darle clic en este LINK para jugarlo en segundos.

Recuerda que la mejor forma de ganar en Geometry Dash 2.2 es concentrarse en todo momento y reaccionar en el momento exacto para saltar.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

