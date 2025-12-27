- Hoy:
Este Xiaomi con Dimensity 9400+, 512GB, pantalla 144Hz, batería de 5500 mAh y carga 90W es ideal para GAMERS
El Xiaomi 15T Pro no es un teléfono GAMER, pero pese a ello ofrece un gran rendimiento con los videojuegos más exigentes. Cuesta 2400 soles y tiene cámaras con calidad 8K.
Los teléfonos GAMER se han convertido en los celulares más demandados, puesto que no solo están provistos de pantalla ultra fluidas, sino también tienen un procesador avanzado, amplio almacenamiento y una batería de larga duración con carga ultra veloz.
Si bien Xiaomi tiene una línea de teléfonos gamer llamada POCO, lo cierto es que algunos de sus teléfonos te ofrecen una increíble performance para videojuegos y además un juego de cámaras de alta calidad. Este es el caso del Xiaomi 15T Pro, un smartphone de gama alta muy potente que tiene un precio bastante bajo para todo lo que ofrece.
¿Qué hace tan especial al Xiaomi 15T Pro? En primer lugar, debes saber que este teléfono tiene una pantalla de 6.83 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, además de una resolución 1.5K de 2772 x 1280 pixeles, además de compatibilidad con HDR10+.
Y si hablamos de potencia, este Xiaomi 15T Pro llega con un procesador Mediatek Dimensity 9400+, además de 12GB de RAM, 512GB de memoria y 1TB en su versión más TOP. Por último, la batería de este Android es de 5500 mAh y carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: Xiaomi
Por si fuera poco, este Xiaomi llega con un juego de cámaras LEICA: sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 12MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 8K a 30fps y 4K a 60 y 120fps.
Lo mejor de todo es que el precio del Xiaomi 15T Pro ha caído bastante desde su lanzamiento y actualmente lo puedes encontrar por 2200 a 2400 soles en el mercado peruano, lo que al tipo de cambio representan unos 700 dólares.
