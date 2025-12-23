Este Xiaomi solo cuesta $250 y ofrece cámaras 200MP con IA, 12GB de RAM, 1TB, pantalla 120Hz y 5500 mAh
El Redmi Note 14 Pro de Xiaomi solo cuesta 999 soles y es uno de los teléfonos más equilibrados que puedes comprar en 2025.
Este 2025 termina en solo algunos días y es por ello que miles de usuarios buscan comenzar el 2026 con un nuevo teléfono. Sin embargo, actualmente existen miles de opciones de marcas como Motorola, Samsung, Honor, Xiaomi, Oppo, Apple y otras más.
Sin embargo, Xiaomi tiene uno de los teléfonos de gama media más potentes que puedes comprar por 250 dólares y este es el Redmi Note 14 Pro 5G, un dispositivo con cámaras de alta definición, un rendimiento eficiente y una batería de larga duración.
¿Qué tan recomendable es comprar el Redmi Note 14 Pro 5G? Pues bien, este es un teléfono con las 3B de bueno, bonito y barato. No será el más avanzado, pero sí tiene todo lo que buscas en un Android.
La pantalla de este Xiaomi es de tipo AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 2400 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, además de 1800 nits de brillo, con protección Gorilla Glass Victus 2.
Y si hablamos de la potencia, este teléfono chino llega con el procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, el cual llega acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria interna, además de 5110 mAh con carga de 45W por cable.
Colores del Redmi Note 14 Pro 5G de Xiaomi. Foto: Xiaomi
Sin duda uno de los atributos más importantes de este Redmi Note 14 Pro es su juego de cámaras: ente de 200MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. Podrás grabar videos en 4K pixeles a 30fps y tomar fotografías en alta definición.
¿Qué percio tiene este Redmi Note 14 Pro 5G? En líneas anteriores te dijimos que cuesta 250 dólares y en el Perú puedes conseguirlo por 999 soles a 800 soles en ciertas tiendas.
