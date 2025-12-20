- Hoy:
No necesitas un iPhone 17 Pro para tener un teléfono premium con cámaras 4K y chip GAMER: este Xiaomi lo tiene TODO
El Mi 14T Pro es uno de los mejores teléfonos diseñados por Xiaomi. Tiene cámaras LEICA, 1TB de memoria, y procesador avanzado.
Este 2025, Xiaomi opacó el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max con su nuevo teléfono Premium, el Xiaomi 17 Pro Max, el cual tiene doble pantalla y el procesador más avanzado, el Snapdragon 8 Gen 5.
Sin embargo, la marca china tiene un sinfín de modelos de alto valor y uno de los más notables es el Xiaomi 14T Pro 5G, un teléfono de gama alta que si bien fue lanzado en 2024, sigue vigente gracias a su poderoso procesador MediaTek y sus cámaras LEICA de alta definición.
PUEDES VER: Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%
Pero, ¿qué características tiene el Xiaomi 14T Pro? En primer lugar debes saber que tiene una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 1.5K de 2712 x 1220 pixeles, además de 144Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4000 nits.
Si hablamos de potencia, el Xiaomi 14T Pro llega con procesador MediaTek Dimensity 9300+, 12GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria interna. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 120W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Xiaomi 14T Pro. Foto: Xiaomi
Y si hablamos de cámaras: este Xiaomi llega con lentes LEICA de alta definición. El lente principal es de 50MP con OIS, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 12MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K sino también en 8K y toma fotografías en alta definición.
Entre otras especificaciones, el Xiaomi 14T Pro 5G llega con Wifi 7, 5G, NFC, Bluetooth 5.4, certificación IP68 y compatibilidad con Hi-Res.
El precio de este Xiaomi 14T Pro 5G es de 2350 soles o 700 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones en este 2025.
Precio del Xiaomi 14T Pro 5G. Foto: captura.
