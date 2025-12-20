No necesitas un iPhone 17 Pro para tener un teléfono premium con cámaras 4K y chip GAMER: este Xiaomi lo tiene TODO

Este 2025, Xiaomi opacó el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max con su nuevo teléfono Premium, el Xiaomi 17 Pro Max, el cual tiene doble pantalla y el procesador más avanzado, el Snapdragon 8 Gen 5.

Sin embargo, la marca china tiene un sinfín de modelos de alto valor y uno de los más notables es el Xiaomi 14T Pro 5G, un teléfono de gama alta que si bien fue lanzado en 2024, sigue vigente gracias a su poderoso procesador MediaTek y sus cámaras LEICA de alta definición.

Pero, ¿qué características tiene el Xiaomi 14T Pro? En primer lugar debes saber que tiene una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 1.5K de 2712 x 1220 pixeles, además de 144Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4000 nits.

Si hablamos de potencia, el Xiaomi 14T Pro llega con procesador MediaTek Dimensity 9300+, 12GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria interna. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 120W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 14T Pro. Foto: Xiaomi

Y si hablamos de cámaras: este Xiaomi llega con lentes LEICA de alta definición. El lente principal es de 50MP con OIS, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 12MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K sino también en 8K y toma fotografías en alta definición.

Entre otras especificaciones, el Xiaomi 14T Pro 5G llega con Wifi 7, 5G, NFC, Bluetooth 5.4, certificación IP68 y compatibilidad con Hi-Res.

El precio de este Xiaomi 14T Pro 5G es de 2350 soles o 700 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones en este 2025.