Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos PREMIUM será el más potente en 2026?
Samsung y Xiaomi se alistan para la llegada de sus teléfonos más potentes. Ambos serán presentados en febrero del 2026. Conoce qué características tienen y cuál será su precio.
Ya se acaba el año 2025 y es por ello que se empiezan a filtrar las nuevas especificaciones que tendrán los teléfonos más TOP de marcas como Samsung, Motorola, Honor, Xiaomi, Oppo y por supuesto Apple.
Si bien aún es muy pronto para hablar del iPhone 18 Pro Max, ya se tienen las primeras especificaciones de los nuevos teléfonos PREMIUM de Samsung y Xiaomi, estos son el Galaxy S26 Ultra 5G y el Xiaomi 17 Ultra, dos equipos Android que no solo presumen tener el mejor procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también un juego de cámaras de alto nivel.
¿Cuál de estos dos teléfonos es el mejor y más potente? Si bien aún no se han realizado pruebas de rendimiento con estos dos equipos, ya se conocen sus especificaciones, por lo que podemos hacer un comparativo y definir cuál tendrá las especificaciones más avanzadas.
En esta nota de Libero.pe te vamos a dejar un cuadro con toda la ficha técnica que se conoce de ambos teléfonos, tanto del Galaxy S26 Ultra ycin Xiaomi 17 Ultra. Si bien esta puede variar en la presentación oficial que se dará en febrero del 2026, ya se sabe que serán algunos de los modelos más elevados.
Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: ficha técnica completa
A continuación te vamos a dejar todas las especificaciones que poseen ambos equipos. Ya se sabe cómo será su pantalla, procesador, batería, cámaras y otras características.
|Características
|Galaxy S26 ULTRA
|Xiaomi 17 ULTRA
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X
LTPO 1-120 Hz, 3000 nits brillo
HDR10+
Gorilla Glass
|6,83" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
|Procesador
|Snapdragon 8 ELITE Gen 5 by Galaxy
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 - One UI 8
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB UFS 4.0
|512 y 1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/2.9 OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 12 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Lente principal OV50X de 50 MP (1/0,98")
Lente Ultra Granangular 50MP JN5 (1/2.76")
Lente Periscopio HPE de 200 MP (1/1,3")
Selfie 50MP OV50M (1/2.88")
|Batería
|5.200 mAh
60W carga rápida
Carga inalámbrica 25W
|6800 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|3399 soles - 1000 dólares
|4500 soles o 1330 dólares
|Otros detalles
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68