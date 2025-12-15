Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos PREMIUM será el más potente en 2026?

Ya se acaba el año 2025 y es por ello que se empiezan a filtrar las nuevas especificaciones que tendrán los teléfonos más TOP de marcas como Samsung, Motorola, Honor, Xiaomi, Oppo y por supuesto Apple.

Si bien aún es muy pronto para hablar del iPhone 18 Pro Max, ya se tienen las primeras especificaciones de los nuevos teléfonos PREMIUM de Samsung y Xiaomi, estos son el Galaxy S26 Ultra 5G y el Xiaomi 17 Ultra, dos equipos Android que no solo presumen tener el mejor procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también un juego de cámaras de alto nivel.

¿Cuál de estos dos teléfonos es el mejor y más potente? Si bien aún no se han realizado pruebas de rendimiento con estos dos equipos, ya se conocen sus especificaciones, por lo que podemos hacer un comparativo y definir cuál tendrá las especificaciones más avanzadas.

En esta nota de Libero.pe te vamos a dejar un cuadro con toda la ficha técnica que se conoce de ambos teléfonos, tanto del Galaxy S26 Ultra ycin Xiaomi 17 Ultra. Si bien esta puede variar en la presentación oficial que se dará en febrero del 2026, ya se sabe que serán algunos de los modelos más elevados.

Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: ficha técnica completa

A continuación te vamos a dejar todas las especificaciones que poseen ambos equipos. Ya se sabe cómo será su pantalla, procesador, batería, cámaras y otras características.