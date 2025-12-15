Yape ofrece 170 soles de descuento para comprar este celular PRO: pantalla de 6.9 pulgadas y batería de 7000 mAh

0
El Redmi 15 de Xiaomi es uno de los teléfonos más grandes y potentes que puedes comprar. Podrás conseguirlo en Yape con un gran descuento, pero solo por tiempo limitado.

Daniel Robles
Con Yape podrás comprar uno de los mejores Xiaomi por un precio insuperable. Así podrás obtener un descuento de 170 soles en el Redmi 15.
Según el último reporte del BCP, el aplicativo Yape, el cual sirve para transferir y recibir dinero de forma casi inmediata, ya tiene más de 10 millones de usuarios, por lo que se puede decir que la tercera parte de la población peruana hace uso de la 'App morada'.

Esta gran popularidad ha generado que ahora no solo se pueda enviar dinero, sino también se puedan realizar compras dentro del aplicativo. Desde descuentos en pollerías, promociones 2 x 1 en helados, hasta descuentos exclusivos en televisores y smartphones gracias al Yape.

¿Estás pensando renovar tu teléfono y no tienes mucho dinero? Esto no es problema, puesto que Yape está ofreciendo uno de los Xiaomi más completos con un descuento exclusivo de 170 soles. Si bien esta promo es por tiempo limitado, te permitirá conseguir el Xiaomi Redmi 15 a un superprecio.

Redmi 15 de Xiaomi

Descuento especial del Redmi 15 de Xiaomi. Foto: captura.

Por si no lo sabes, ahora podrás comprar el Redmi 15 de Xiaomi con un precio de 529 soles, lo que significa un descuento de 170 soles, ya que el precio oficial de este smartphone chino es de 699 soles.

Para acceder a esta promoción, solo basta con entrar al aplicativo Yape, buscar la Tienda virtual y finalmente ubicar el Xiaomi Redmi 15. Puedes agregar el producto a tu 'carrito' de comprar o realizar el pago directamente.

El BCP y Yape te garantizan que tu compra será 100% segura, es decir que el dinero se debita de tu cuenta y el producto llegará a la puerta de tu casa en un plazo máximo de 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi 15? Pese a ser un teléfono de entrada, este Xiaomi llega con pantalla de 6.9 pulgadas con 144Hz, además de un procesador Snapdragon 685, batería de 7000 mAh y cámara dual de 50MP. El equipo es bastante fluido y es una excelente alternativa por su calidad y precio.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

