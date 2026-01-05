Este Xiaomi no solo es GAMER, tiene cámaras que graban en 8K, batería de 6500 y cuesta menos que el iPhone 17 Pro

Todo parece indicar que este 2026 será clave para Xiaomi, si es que desea superar a marcas como Samsung, Honor, Motorola e incluso Apple. Si bien ya se sabe que en solo algunos días llegará el Xiaomi 17 Ultra, se estima que la firma china también lanzará por todo lo alto su POCO F8 Ultra, un smartphone GAMER que ha superado las expectativas y figura en el TOP3 de los celulares más potentes del mundo.

Pero, ¿por qué el POCO F8 Ultra es el mejor teléfono GAMER que puedes comprar en 2026? Bien, para empezar debes saber ue como celular diseñado para jugar, tiene algunas especificaciones muy elevadas, como procesador TOP, batería de larga duración, sistema de refrigeración, pantalla fluida y de alta calidad, entre otras características.

La pantalla del POCO F8 Ultra es de tipo AMOLED de 6.85 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, una resolución 2608 x 1200 pixeles, además de 3500 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.

Si hablamos de potencia, este será su atributo más fuerte, ya que llega con el chip Snapdragon 8 Elige Gen 5, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria interna y una bateria de 6500 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el POCO F8 Ultra de Xiaomi. Foto: Foto: composición/@bencsin

Sin embargo, pese a lo que se cree, el POCO F8 Ultra no solo es un teléfono para jugar, ya que sus cámaras son bastante potentes. Sensor de 50MP, lente gran angular de 50MP, lente telefoto de 50MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y 8K a 30fps. Además, las fotografías serán de primera tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene este POCO F8 Ultra de Xiaomi? Se estima que este equipo GAMER costará 830 euros, lo que al tipo de cambio representa unos 3300 soles. Debes considerar que el iPhone 17 Pro cuesta 6000 soles, por lo que es bastante más atractivo este terminal chino.