Así activas el 'MODO BESTIA' en tu teléfono Xiaomi para aumentar el rendimiento con VIDEOJUEGOS: es 100% EFICIENTE

Los teléfonos GAMER son algunos de los equipos más cotizados en el mercado de los smartphones, puesto que no solo tienen procesadores potentes, sino también pantallas fluidas, baterías duraderas y gatillos para mejorar la experiencia al momento de jugar algunas partidas de Free Fire, Call of Duty, League of Legends o Fornite.

Sin embargo, los teléfonos de Xiaomi, sean o no sean GAMER, tienen una herramienta bastante útil que permite mejorar la performance al momento de jugar en este dispositivo. Esta aplicación se llama GAMER TURBO y viene incluida por defecto en todos los smartphones de la firma asiática. ¿Cómo se activa y cómo funciona? Aquí todos los detalles.

El Game Turbo que viene en los teléfonos Xiaomi es una herramienta que puedes encontrar ubicada en el borde izquierdo de tu teléfono y usualmente aparece cuando ejecutas cualquier título.

Lo único que debes hacer encenderlo a activarlo durante tu partida y de esta manera podrás garantizar un aumento de FPS y una mejor optimización de la batería. Sin embargo, esto no es todo ya que esta herramienta de Xiaomi ofrece otras opciones.

Limpiar memoria: permite liberar el RAM para mejorar la fluidez de las apps que se ejecutan.

Modificador de voz: cambia tu voz y de esta forma se oirá diferente cuando hables con tus amigos en el juego.

Temporizador: puedes colocar un temporizador para tu juego.

No molestar: evita que las llamadas malogren tu juego.

Grabar y captura de pantalla: permite grabar tu juego para compartirlo en tus redes sociales.

Emitir: puedes transmitir tu partida en vivo con tus seguidores.