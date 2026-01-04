- Hoy:
Así activas el 'MODO BESTIA' en tu teléfono Xiaomi para aumentar el rendimiento con VIDEOJUEGOS: es 100% EFICIENTE
Tu teléfono Xiaomi cuanta con un modo GAMER con el que podrás aumentar los FPS en tus juegos, evitar el LAG y desviar llamadas entrantes. Revisa la GUÍA para activarlo.
Los teléfonos GAMER son algunos de los equipos más cotizados en el mercado de los smartphones, puesto que no solo tienen procesadores potentes, sino también pantallas fluidas, baterías duraderas y gatillos para mejorar la experiencia al momento de jugar algunas partidas de Free Fire, Call of Duty, League of Legends o Fornite.
Sin embargo, los teléfonos de Xiaomi, sean o no sean GAMER, tienen una herramienta bastante útil que permite mejorar la performance al momento de jugar en este dispositivo. Esta aplicación se llama GAMER TURBO y viene incluida por defecto en todos los smartphones de la firma asiática. ¿Cómo se activa y cómo funciona? Aquí todos los detalles.
El Game Turbo que viene en los teléfonos Xiaomi es una herramienta que puedes encontrar ubicada en el borde izquierdo de tu teléfono y usualmente aparece cuando ejecutas cualquier título.
Lo único que debes hacer encenderlo a activarlo durante tu partida y de esta manera podrás garantizar un aumento de FPS y una mejor optimización de la batería. Sin embargo, esto no es todo ya que esta herramienta de Xiaomi ofrece otras opciones.
- Limpiar memoria: permite liberar el RAM para mejorar la fluidez de las apps que se ejecutan.
- Modificador de voz: cambia tu voz y de esta forma se oirá diferente cuando hables con tus amigos en el juego.
- Temporizador: puedes colocar un temporizador para tu juego.
- No molestar: evita que las llamadas malogren tu juego.
- Grabar y captura de pantalla: permite grabar tu juego para compartirlo en tus redes sociales.
- Emitir: puedes transmitir tu partida en vivo con tus seguidores.
Este es el Game Turbo de Xiaomi. Foto: Daniel Robles.
