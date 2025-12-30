Este teléfono GAMER de Xiaomi es el más BARATO y tiene rendimiento TOP: Dimensity 8300 Ultra, 512GB y pantalla 1.5K

Los teléfonos GAMER se han vuelto los celulares más buscados en el mercado global, puesto que estos equipos no solo tienen un procesador de alto rendimiento, sino también pantallas fluidas, batería de larga duración y un sistema operativo veloz para darte una experiencia increíble al momento de ejecutar videojuegos.

Pese a que el Red Magic 11 Pro es el teléfono GAMER más avanzado, lo cierto es que Xiaomi tiene una serie de teléfonos diseñados para jugar con alto rendimiento y el POCO X6 Pro 5G es el modelo más barato y potente que puedes comprar pera este 2026.

Si bien el POCO X6 Pro es un teléfono lanzado en 2024, sigue siendo una de las opciones más atractivas, si es que deseas un equipo con la capacidad suficiente para ejecutar cualquier videojuego, ya sea Fortnite, Free Fire, Genshin Impact, entre otros títulos.

Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.67 pulgadas con unos 120Hz de tasa de refresco, además de una resolución 1.5K de 1220 x 2712 pixeles y una protección Gorilla Glass 5.

La potencia es un punto clave en los teléfonos GAMER y este POCO X6 Pro no decepciona. Tenemos un procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de 5000 mAh de batería y carga de 67W por cable.

Este es el POCO X6 Pro de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Si bien este teléfono de Xiaomi no es especialista en fotografía y video, tiene sensores de alta calidad: 64MP, gra angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. Las fotografías y videos son de alta resolución tanto de día como de noche.

El precio actual de este Xiaomi POCO X6 Pro es de 1199 soles, lo que al tipo de cambio representan menos de 300 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones GAMER para este 2026.