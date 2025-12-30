Pese a que cuesta 100 dólares, tiene una colosal pantalla de 6.9 pulgadas, 6000 mAh y cámara de alta definición

Xiaomi se ha convertido en una de las marcas de tecnología más populares del mercado global. Si bien para este 2025, la firma asiática presentó al mundo el Xiaomi 15T Pro, el Xiaomi 17 Pro Max y el POCO F8 Ultra, esto no significa que no tenga equipos de bajo costo y gran potencia.

Si tienes bajo presupuesto y quieres comprar un teléfono muy potente, entonces el Redmi 15C será tu mejor alternativa, puesto que es uno de los celulares baratos más equilibrados que puedes encontrar en 2026.

¿Qué hace tan especial a este Redmi 15C de Xiaomi? En primer lugar este teléfono llega con una pantalla LCD de 6.9 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de una certificación TUV Rheinland, entre otras especificaciones.

¿Qué procesador tiene este Xiaomi económico? Este Redmi 15C llega con el chip MediaTek Helio G81-Ultra, el cual llega acompañado de 8GB de RAM y 256Gb de memoria interna. Esto no es todo ya que este teléfono cuenta con una poderosa batería de 6000 mAh y carga de 30W, no es el más veloz pero te dará una independencia de hasta 3 días.

Si bien este Redmi 15C no está pensando para la fotografía y video, tiene un sensor de 50MP, lente auxiliar de profundidad y selfie de 8MP. No podrás grabar en 4K, pero sí ofrece videos en 1080 pixeles a 30fps.

¿Qué precio tiene el Redmi 15C de Xiaomi? Solo deberás pagar 400 soles por este teléfono, lo que quiere decir que no supera los 100 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?