Xiaomi 15T vs. Galaxy A56: ¿cuál de estos teléfonos de gama media vale la pena para este 2026?
Esos dos teléfonos de Xiaomi y Samsung son algunos de los teléfonos más potentes y baratos. Conoce cuál te conviene comprar para fin de Año 2025.
Este 2025, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, su teléfono premium que llega con Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de cámaras LEICA de última generación y una poderosa batería de 6500 mAh.
Sin embargo, la marca china tiene en su catálogo no de los teléfonos de gama media más potentes, el Xiaomi 15T 5G, el cual no solo tiene chip de alta potencia, sino también un juego de cámaras potente. Lo mejor es que su precio es sumamente bajo.
PUEDES VER: No solo graba en 4K, este Motorola de 'cuero' llega con chip Snapdragon, 512GB y pantalla de 120Hz
Por su parte, Samsung, la marca coreana también tiene algunos de los teléfonos más potentes de la gama media y su modelo más avanzado es el Galaxy A56, un moderno celular que llega con cámaras de 50MP, chip Exynos, funciones con IA y resistencia al agua.
¿Cuál de estos dos modelos de teléfono tiene mejor rendimiento y es más barato? En esta nota de Libero.pe te vamos a dejar sus especificaciones técnicas para que puedas definir cuál te conviene compar para este 2025.
Xiaomi 15T vs. Galaxy A56: versus especificaciones
Para definir cuál de estos dos teléfonos es más potente, vamos a revelar cuáles son sus características técnicas como pantalla, procesador, batería, almacenamiento, memoria RAM, carga rápida y precio. De esta foram podrás diferenciar cuál será tu mejor inversión para este 2026.
|Características
|Xiaomi 15T
|Galaxy A565G
|Dimensiones
|163,2 x 78 x 7,5 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|194 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
| AMOLED de 6,83 pulgadas
Resolución 1,5K (2.772 x 1.280 píxeles)
447 ppp
DCI-P3
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
PWM Dimming: 3.840 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
| MediaTek Dimensity 8400 Ultra
GPU Mali-G720
NPU 880
|Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|Android 15 - One UI 7
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB UFS 4.1
|128/256 GB
|Cámaras
| Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH
Angular Light Fusion 800, 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto 50 MP, f/1,9
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
|Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
|Batería
| 5.500 mAh
Carga rápida 67W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|Precio
|2199 soles - 650 dólares
|S/ 2,100.00
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90