Xiaomi 15T vs. Galaxy A56: ¿cuál de estos teléfonos de gama media vale la pena para este 2026?

Este 2025, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, su teléfono premium que llega con Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de cámaras LEICA de última generación y una poderosa batería de 6500 mAh.

Sin embargo, la marca china tiene en su catálogo no de los teléfonos de gama media más potentes, el Xiaomi 15T 5G, el cual no solo tiene chip de alta potencia, sino también un juego de cámaras potente. Lo mejor es que su precio es sumamente bajo.

Por su parte, Samsung, la marca coreana también tiene algunos de los teléfonos más potentes de la gama media y su modelo más avanzado es el Galaxy A56, un moderno celular que llega con cámaras de 50MP, chip Exynos, funciones con IA y resistencia al agua.

¿Cuál de estos dos modelos de teléfono tiene mejor rendimiento y es más barato? En esta nota de Libero.pe te vamos a dejar sus especificaciones técnicas para que puedas definir cuál te conviene compar para este 2025.

Xiaomi 15T vs. Galaxy A56: versus especificaciones

Para definir cuál de estos dos teléfonos es más potente, vamos a revelar cuáles son sus características técnicas como pantalla, procesador, batería, almacenamiento, memoria RAM, carga rápida y precio. De esta foram podrás diferenciar cuál será tu mejor inversión para este 2026.