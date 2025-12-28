Cámaras LEICA con calidad 8K, Snapdragon 8 ELITE, pantalla 120Hz y 5410 mAh: este Xiaomi lo tiene todo y es BARATO
El Xiaomi 15 Ultra es uno de los teléfonos con mejores cámaras que puedes comprar en 2026. Su precio ha bajado demasiado y apunta a ser TOP ventas por su impresionante configuración.
Los teléfonos de Xiaomi sobresalen por su gran calidad y bajo precio. Para este 2025, la firma asiática lanzó su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max y se dice que en solo algunas semanas llegará el Xiaomi 17 Ultra, el cual tendrá las mejores cámaras que puede tener un Android.
Sin embargo, en 2024, la firma 'naranja' lanzó uno de sus teléfonos más completos, el cual no solo está provisto del chip Snapdragon 8 Elite, sino que además tiene uno de los juegos de cámaras más potentes.
No es GAMER, pero este Motorola con Snapdragon, 12GB de RAM, 512GB y carga de 125W es TOP para videojuegos
¿Qué otras características tiene el Xiaomi 15 Ultra? Pues bien, este poderoso teléfono llega con una pantalla AMOLED de 6.73 pulgadas con una resolución WQHD+, además de 3200 x 1440 pixeles, una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3200 nits.
Pero, esto no termina aquí, ya que para ejecutar casi cualquier aplicación, este Xiaomi llega con el chip Snapdragon 8 Elite, 16GB de RAM, 512GB de memoria, además de 5410 mAh de batería con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Xiaomi 15 Ultra. Foto: Daniel Robles Vives
Si te gustan las fotografías y videos, debes saber que el Xiaomi 15 Ultra llega con un juego de 4 cámaras LEICA: sensor de 50MP con HyperOIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP y Super telefoto de 200MP. El selfie por otro lado es de 32MP y te permitirá grabar videos en 8K a 30fps y 4K a 60fps y 120fps.
Sin duda alguna, el Xiaomi 15 Ultra es una herramienta poderosa no solo para crear contenido, sino también para ejecutar cualquier aplicación cuando gustes. El precio de este teléfono ha bajado y actualmente se vende por 4200 soles.
Precio del Xiaomi 15 Ultra. Foto: captura.
