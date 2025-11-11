0
Motorola Edge 70 Ultra: potentes RUMORES y todo lo que se sabe del nuevo MONSTRUO con Snapdragon 8 Gen 5

Pese a que Motorola no se ha pronunciado oficialmente, el Moto Edge 70 ULTRA llegaría muy pronto y sería más potente que el iPhone 17 Pro Max y Xiaomi 17 Pro Max.

Daniel Robles
El Moto Edge 70 ULTRA sería lanzado muy pronto por Motorola y se convertirá en el smartphone de gama alta más potente. Superará al iPhone 17 Pro Max y Xiaomi 17 Pro Max.
Apple acaba de presentar al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, uno de los equipos más TOP que puedes comprar en 2025. Por su parte Xiaomi hizo lo propio con el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono todoterreno que combina diseño premium y eficiencia. Sin embargo, estos dos 'TITANES' estarían a poco de ser superados por un nuevo modelo que llega de la mano de Motorola.

Y es que según las últimas filtraciones compartidas en X, antes Twitter, el Motorola Edge 70 ULTRA estaría a pocos meses de ser anunciado y todo apunta a que se convertirá en el Android más potente, sin envidiarle nada a Xiaomi, Apple o Samsung.

El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

¿Qué se sabe del Motorola Edge 70 ULTRA? En primer lugar, se estima que este teléfono será uno de los más delgados y tendrá un parecido al Motorola Edge 70 que tiene un grosor de 6mm.

La pantalla de este Motorola Edge 70 ULTRA será de tipo pOLED con 6.7 pulgddas y una tasa de refresco de 144Hz. El procesador que incluirá este teléfono será el Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de 32GB de RAM (16GB físico y 16GB virtual), además de 1TB de memoria UFS 4.1.

Por si fuera poco, este Motorola con diseño premium tendrá una de las cargas más rápidas del mundo: 125W y una batería de 5000 mAh en un diseño ultra fino. Pero esto no es todo, ya que el juego de cámaras que tendrá este modelo es impresionante.

Motorola Edge 70 ULTRA

Este sería el aspecto del Motorola Edge 70 ULTRA. Foto: Gemini

Y es que se estima que el Moto Edge 70 ULTRA tendrá un lente Teleobjetivo periscópico para fotos con zoom detallado. Si bien no se conoce el aspecto real que tendrá este equipo premium de Motorola, gracias a la IA de Gemini y ChatGTP, se tiene una idea de cómo se vería este moderno smartphone, el cual tendría un precio de 1500 dólares. ¿Qué te parece?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

