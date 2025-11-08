Motorola Edge 70 vs. Honor 400: ¿cuál de estos teléfonos Android vale la pena comprar en 2025?

Motorola acaba de presentar al mundo su teléfono más DELGADO y POTENTE, el Moto Edge 70 5G, un smartphone con un grosor de 6 mm de grosor, con un procesador GAMER, 512GB y triple cámara de 50MP. Sin duda se ha vuelto una de las mejores opciones en la gama media alta.

Por su parte, Honor también ha presentado al mundo, una de sus versiones mejor diseñadas, el Honor 400 5G. Este teléfono posee resistencia extrema, pantalla OLED, unos 512GB y cámara de 200MP. ¿Este equipo es mejor que el teléfono de Motorola? Aquí le haremos una comparación extrema entre ambas versiones.

Motorola Edge 70 vs. Honor 400: verus de especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos, el Motorola Edge 70 y el Honor 400, es mejor vamos a comparar sus especificaciones más importantes como pantalla, procesador, RAM, almacenamiento, cámaras, batería, carga rápida y precio. De esta forma tú serás el único que defina cuál le conviene más.