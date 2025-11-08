Motorola Edge 70 vs. Honor 400: ¿cuál de estos teléfonos Android vale la pena comprar en 2025?

0
Son dos de los mejores teléfonos de Motorola y Honor, pero solo uno es más potente, más barato y será el equipo ideal para ti.

Daniel Robles
Conoce las características, las diferencias y similitudes entre Motorola Edge 70 y Honor 400 5G.
Conoce las características, las diferencias y similitudes entre Motorola Edge 70 y Honor 400 5G. | Foto: composición/Daniel Robles
Motorola acaba de presentar al mundo su teléfono más DELGADO y POTENTE, el Moto Edge 70 5G, un smartphone con un grosor de 6 mm de grosor, con un procesador GAMER, 512GB y triple cámara de 50MP. Sin duda se ha vuelto una de las mejores opciones en la gama media alta.

Por su parte, Honor también ha presentado al mundo, una de sus versiones mejor diseñadas, el Honor 400 5G. Este teléfono posee resistencia extrema, pantalla OLED, unos 512GB y cámara de 200MP. ¿Este equipo es mejor que el teléfono de Motorola? Aquí le haremos una comparación extrema entre ambas versiones.

El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

Motorola Edge 70 vs. Honor 400: verus de especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos, el Motorola Edge 70 y el Honor 400, es mejor vamos a comparar sus especificaciones más importantes como pantalla, procesador, RAM, almacenamiento, cámaras, batería, carga rápida y precio. De esta forma tú serás el único que defina cuál le conviene más.

CaracterísticasHONOR 400 5GMotorola Edge 70 5G
Dimensiones156x5 x 74,6 x 7,3 mm 6 mm grosor
Peso184 g 159 g
Pantalla y dimensionesOLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco		 pOLED de 6,7” pulgadas
120 Hz
4.500 nits brillo máximo
Resolución y densidadResolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles
2712 x 1220 píxeles
ProcesadorQualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Memoria RAM12 GB12GB
Sistema operativoAndroid 15 Android 16 - My Ux
Almacenamiento interno512 GB 256/512 GB (UFS 3.1)
CámarasPrincipal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal:  50 MP		 Cámara principal: 50 mpx
Cámara gran angular: 50 mpx
Cámara frontal: 50 mpx
Batería5300 mAh
Carga rápida de 66W		 4.800 mAh (silicio-carbono), 68 W + 15 W inalámbrica
PrecioS/ 1485
S/ 2,100.00
Otros detallesWi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla		Resistencia IP68, IP69
Resistencia militar MIL-STD-810H
Doble altavoz estéreo
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

