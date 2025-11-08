- Hoy:
Motorola Edge 70 vs. Honor 400: ¿cuál de estos teléfonos Android vale la pena comprar en 2025?
Son dos de los mejores teléfonos de Motorola y Honor, pero solo uno es más potente, más barato y será el equipo ideal para ti.
Motorola acaba de presentar al mundo su teléfono más DELGADO y POTENTE, el Moto Edge 70 5G, un smartphone con un grosor de 6 mm de grosor, con un procesador GAMER, 512GB y triple cámara de 50MP. Sin duda se ha vuelto una de las mejores opciones en la gama media alta.
Por su parte, Honor también ha presentado al mundo, una de sus versiones mejor diseñadas, el Honor 400 5G. Este teléfono posee resistencia extrema, pantalla OLED, unos 512GB y cámara de 200MP. ¿Este equipo es mejor que el teléfono de Motorola? Aquí le haremos una comparación extrema entre ambas versiones.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
Motorola Edge 70 vs. Honor 400: verus de especificaciones
Para saber cuál de estos dos teléfonos, el Motorola Edge 70 y el Honor 400, es mejor vamos a comparar sus especificaciones más importantes como pantalla, procesador, RAM, almacenamiento, cámaras, batería, carga rápida y precio. De esta forma tú serás el único que defina cuál le conviene más.
|Características
|HONOR 400 5G
|Motorola Edge 70 5G
|Dimensiones
|156x5 x 74,6 x 7,3 mm
|6 mm grosor
|Peso
|184 g
|159 g
|Pantalla y dimensiones
|OLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco
| pOLED de 6,7” pulgadas
120 Hz
4.500 nits brillo máximo
|Resolución y densidad
|Resolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles
|
2712 x 1220 píxeles
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|Memoria RAM
|12 GB
|12GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 16 - My Ux
|Almacenamiento interno
|512 GB
|256/512 GB (UFS 3.1)
|Cámaras
|Principal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal: 50 MP
| Cámara principal: 50 mpx
Cámara gran angular: 50 mpx
Cámara frontal: 50 mpx
|Batería
|5300 mAh
Carga rápida de 66W
|4.800 mAh (silicio-carbono), 68 W + 15 W inalámbrica
|Precio
|S/ 1485
|
S/ 2,100.00
|Otros detalles
|Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla
|Resistencia IP68, IP69
Resistencia militar MIL-STD-810H
Doble altavoz estéreo
