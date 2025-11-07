Honor Magic 8 Pro con más potencia que el iPhone 17 Pro Max en procesador, batería y fotos de 200MP

Es verdad que la salida del Xiaomi 17 Pro Max ha opacado a todos los lanzamientos previos y posteriores a este equipo que promete ser el mejor celular del 2025 y buena parte del 2026. Sin embargo, Honor no se ha quedado de brazos cruzados, dado que ya es oficial la salida de su nuevo buque insignia: el Honor Magic 8 Pro que, al menos en el papel, tiene mejor pantalla, superior procesador, enorme batería y un telefoto amplio de 200 megapíxeles que lo pondría adelante del iPhone 17 Pro Max.

¿Por qué el Honor Magic 8 Pro es mejor iPhone 17 Pro Max?

Para comenzar, debemos decir que el Honor Magic 8 Pro cuenta con 219 gramos de pura robustez, los cuales contienen una pantalla OLED LTPO de 6,71 pulgadas apostando, contrario a Apple, Xiaomi o Samsung, por un panel de tamaño medio, no descomunal, así como resolución de 2.808 x 1,256 píxeles, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco que nos dará amplia fluidez, un brillo máxima absurdo de 6,000 nits y resistencia al agua (también agua caliente hasta los 80 grados) con certificación IP68/IP69

Otro de los punto más a tope de este celular chino es su procesador, dado que en esta ocasión nos topamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es uno de los chips más poderosos que podremos encontrar en estos días, siendo estable y rápido, sino que también soporta tareas en extremo pesadas, así como videojuegos con elevada demanda gráfica.

En cuanto al almacenamiento, el RAM del Honor Magic 8 Pro viene en versiones de 12GB y 16GB, complementando aún más la potencia de su procesador, y ni qué decir de que memoria interna, ya que cuenta con 256GB, 512GB y 1TB de almacenamiento.

Así como el Magic 6 Pro y el Magic 7 Pro, el Honor Magic 8 Pro sigue siendo un portento tecnológico en cuanto a los lentes fotográficos, ya que tiene tres lentes traseros: la principal de 50 megapíxeles con apertura f/,.6, ultra gran angular de 50 megapíxeles con campo visual de 122 grados, telefoto 3.7X de 200 megapíxeles.

Por otro lado, nos topamos con una batería enorme de 7.200mAh para la versión global y 6,270mAh para la versión europea. Es decir, que el teléfono te durará por dos días de uso continuo, así como carga rápida enorme con 120W, carga inalámbrica de 80W, siendo compatible con carga inalámbrica inversa.

El sistema del operativo del Honor Magic 8 Pro es el MagicOS 10 basado en Android 16 que, a la vez viene integrado con Honor AI, la inteligencia artificial de la marca china, pero también con un funcional Botón AÏ que te dará acceso directo a funciones IA de dispositivo, además de 7 años de actualizaciones para software como para parches de seguridad.

¿Cuál es el precio del Honor Magic 8 Pro?

Dado que el lanzamiento oficial se dio a finales de octubre solo en China, la versión global tendrá que esperar un poco. De momento, solo tenemos el precio de salida en yuanes, moneda china, de uno 5,699 yuanes en la versión base, lo que al cambio equivale a unos US$ 800.49 dólares, pero hay que tener en cuenta que este precio, seguramente, aumentará por los costos de envío como los impuestos que establece cada país.