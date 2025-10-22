Este Honor es muy potente y con precio atractivo: telefoto de 180MP que compite con iPhone y procesador Snapdragon 8

Sin duda alguna, Honor se ha convertido en uno de los nombres más importantes en el actual mercado tecnológico, por lo que no es novedad que el mundo espere con ansias sus nuevos lanzamientos, los mismos que poseen un sello de calidad e innovación como pocos.

Por ello, no es de extrañar que, pese a ser lanzado en 2024, el Honor Magic 6 Pro sea un celular premium que se mantiene entre las preferencias de miles de usuarios por sus grandes prestaciones, entre ellas, un juego de cámaras verdaderamente exquisito.

PUEDES VER: Pantalla INDESTRUCTIBLE, procesador POWER y cámara de 108MP: no necesitas pagar tanto por este Honor con diseño premium

Rendimiento por encima de la competencia

Cuando hablamos del Honor Magic 6 Pro, debemos empezar por su pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas, la cual está muy bien balanceada con una tasa de refresco de 120 hercios, así como 1,280 x 2,800 pixeles de resolución, unos notables 453 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), un brillo altísimo gracias a sus 5,000 nits, a la vez de soporte para disfrutar contenido en HDR10+ y Dolby Vision. Además, posee resistencia al agua gracias a su certificación IP68.

Pese a que en la actualidad ya tenemos el Snapdragon 8 Gen 5, este celular de 2024 viene con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 que se desempeña de maravilla teniendo muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, así como con videojuegos de gran demanda gráfica.

Por otro lado, en cuanto a la memoria, el Honor Magic 6 Pro nos presenta un RAM muy voluminoso con sus 12GB con LPDDR5X, a la vez de un ROM que llega hasta los 512GB y con descargas UFS 4.0.

Cámaras con mucho detalle

La fotografía es uno de los grandes apartados de este dispositivo, ya que en la parte trasera nos encontramos con 3 cámaras formidables: por un lado, el lente principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como un amplio telefoto de 180 megapíxeles con zoom óptico de 2,5X, a la vez de un frontal de 50 megapíxeles.

El video no lo hace mal, aunque sí está detrás de la competencia. Punto a favor que grabe en 4K a 60fps, permitiendo grabación LOG, así como hacerlo con filtros mientras sacas los clips (y no en la edición de los mimos), aunque la estabilización se siente un tanto en debe.

Autonomía para más de un día

El Honor Magic 6 Pro ha sido creado para rendir y ser disfrutado por horas, por lo que nos topamos con una batería amplia con 5,600mAh, para darle uso continuo por más de un día. Y cuando se le agoten las energías, entonces cuenta con carga rápida de 80W para tenerlo listo en unos 45 minutos. También viene con carga rápida inalámbrica de 50W.

Muchas actualizaciones para un software muy estable

El sistema operativo de este dispositivo es el MagicOS 8.0 basado en Android 14, el cual ha demostrado ser muy estable y solvente en su desempeño que, a su vez, está soportado por 4 años de actualizaciones para el software, así como 5 años para los parches de seguridad.

¿Vale la pena comprar el Honor Magic 6 Pro en 2025?

Si quieres un gama alta que se mantenga en lo más alto, pero con un precio muy competitivo, entonces el Honor Magic 6 Pro es, de todas maneras, una compra inteligente para este 2025 y por varias razones.

Una pantalla de las más top en su rango de precio, procesador que ideal para quienes aman jugar o realizan tareas muy demandantes desde el smartphone, batería para usarla por más de un día, así como cámaras con resultados cuasi profesionales.